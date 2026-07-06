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Artık o devir geride kaldı! Kuyumcularda yeni dönem resmen başlıyor

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Artık o devir geride kaldı! Kuyumcularda yeni dönem resmen başlıyor

Altın fiyatlarındaki rekor yükselişle birlikte piyasayı istila eden sahte altınlara karşı geliştirilen yeni analiz cihazı, kuyumcuların ve yatırımcıların imdadına yetişti. Geleneksel yöntemlerin aksine altına zarar vermeden orijinalliğini, ayarını ve saflık derecesini saniyeler içinde tespit eden cihaz, dolandırıcılık vakalarını büyük oranda önlemeyi hedefliyor. Yeni teknoloji sayesinde kuyumcular artık daha güvenli ve hızlı işlem yapabiliyor.

#1
Foto - Artık o devir geride kaldı! Kuyumcularda yeni dönem resmen başlıyor

Son dönemde artan sahte altın vakaları hem kuyumcuları hem de vatandaşları tedirgin ederken, geliştirilen yeni teknoloji dolandırıcılara karşı önemli bir çözüm sunuyor. Gram ve çeyrek altının gerçeğinden ayırt edilmesi güç sahteleri piyasaya sürülürken, yeni cihaz sayesinde altının orijinalliği saniyeler içinde tespit edilebiliyor.

#2
Foto - Artık o devir geride kaldı! Kuyumcularda yeni dönem resmen başlıyor

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sahte gram ve çeyrek altın vakalarında da artış yaşanıyor. Gerçeğine oldukça benzeyen sahte ürünler hem kuyumcuları hem de yatırımcıları mağdur ederken, sektör yeni teknolojilere yönelmeye başladı.

#3
Foto - Artık o devir geride kaldı! Kuyumcularda yeni dönem resmen başlıyor

Kanal D'de yer alan habere göre yeni nesil analiz cihazı sayesinde altının gerçek olup olmadığına birkaç saniye içinde ulaşılabiliyor. Daha önce kuyumcuların mihenk taşı gibi geleneksel yöntemlerle yaptığı kontroller, artık cihaz yardımıyla çok daha hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca cihazın analiz sırasında altına herhangi bir zarar vermediği belirtiliyor.

#4
Foto - Artık o devir geride kaldı! Kuyumcularda yeni dönem resmen başlıyor

Cihaz, yalnızca altının gerçek olup olmadığını değil, aynı zamanda ayarını ve saflık oranını da analiz edebiliyor. Böylece kaplama yöntemiyle hazırlanan ya da düşük ayarlı ürünler de kolaylıkla tespit edilebiliyor.

#5
Foto - Artık o devir geride kaldı! Kuyumcularda yeni dönem resmen başlıyor

Kuyumcu Zafer Yılmaz, yeni teknolojinin sektöre önemli katkı sağladığını belirterek, "Bu cihaz sayesinde altının gerçek olup olmadığını net şekilde anlayabiliyoruz. İşimizi ciddi anlamda kolaylaştırıyor." dedi.

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