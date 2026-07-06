Artık o devir geride kaldı! Kuyumcularda yeni dönem resmen başlıyor
Altın fiyatlarındaki rekor yükselişle birlikte piyasayı istila eden sahte altınlara karşı geliştirilen yeni analiz cihazı, kuyumcuların ve yatırımcıların imdadına yetişti. Geleneksel yöntemlerin aksine altına zarar vermeden orijinalliğini, ayarını ve saflık derecesini saniyeler içinde tespit eden cihaz, dolandırıcılık vakalarını büyük oranda önlemeyi hedefliyor. Yeni teknoloji sayesinde kuyumcular artık daha güvenli ve hızlı işlem yapabiliyor.