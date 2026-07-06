Artık o devir geride kaldı! Kuyumcularda yeni dönem resmen başlıyor

Kanal D'de yer alan habere göre yeni nesil analiz cihazı sayesinde altının gerçek olup olmadığına birkaç saniye içinde ulaşılabiliyor. Daha önce kuyumcuların mihenk taşı gibi geleneksel yöntemlerle yaptığı kontroller, artık cihaz yardımıyla çok daha hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca cihazın analiz sırasında altına herhangi bir zarar vermediği belirtiliyor.