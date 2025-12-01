Gündem Analiz bu akşam Akit TV'de
Türkiye ve dünyadaki son gelişmelerin ele alındığı Gündem Analiz, Feridun Erdoğral’ın sunumuyla bu akşam saat 20:30’da Akit TV ekranlarında.
Papa Türkiye'ye neden geldi? Haçlı ruhu ne planlıyor? Terörsüz Türkiye sürecinde sona mı gelindi?
Feridun Erdoğral soruyor; Hukukçu Selman Öğüt, Gazeteci Serdar Arseven, Akademisyen Celal Erbay, Hukukçu Mücahit Birinci ve DEVA Partisi Milletveikili Ertuğrul Kaya cevaplıyor.
Gündem Analiz, Feridun Erdoğral’ın moderatörlüğünde bu akşam 20:30’da, milletin kanalı Akit TV’de.
Canlı yayını aşağıdaki linkten, Akit TV YouTube kanalından da izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=HcGBgOp_4dM
Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.