  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Medya Gündem Analiz bu akşam Akit TV'de
Medya

Gündem Analiz bu akşam Akit TV'de

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gündem Analiz bu akşam Akit TV'de

Türkiye ve dünyadaki son gelişmelerin ele alındığı Gündem Analiz, Feridun Erdoğral’ın sunumuyla bu akşam saat 20:30’da Akit TV ekranlarında.

Papa Türkiye'ye neden geldi? Haçlı ruhu ne planlıyor? Terörsüz Türkiye sürecinde sona mı gelindi?

Feridun Erdoğral soruyor; Hukukçu Selman Öğüt, Gazeteci Serdar Arseven, Akademisyen Celal Erbay, Hukukçu Mücahit Birinci ve DEVA Partisi Milletveikili Ertuğrul Kaya cevaplıyor.

Gündem Analiz, Feridun Erdoğral’ın moderatörlüğünde bu akşam 20:30’da, milletin kanalı Akit TV’de.

Canlı yayını aşağıdaki linkten, Akit TV YouTube kanalından da izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=HcGBgOp_4dM

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23