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Ülkeyi zengin edecek devasa keşif: Denizin 90 metre altından doğalgaz fışkırdı

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Ülkeyi zengin edecek devasa keşif: Denizin 90 metre altından doğalgaz fışkırdı

Savaşların getirdiği enerji krizleri birçok ülkeyi saklı kalan petrol ve doğalgaz rezervlerini aramaya iterken devasa bir keşfe imza atıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Ülkeyi zengin edecek devasa keşif: Denizin 90 metre altından doğalgaz fışkırdı

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Güney Amerika ülkesi Surinam’ın Devlet Başkanı Jennifer Simmons, Malezya’nın devlet kontrolündeki enerji şirketi Petronas’ın tamamına sahip olduğu iştiraki Petronas Suriname E&P B.V. (PSEPBV) aracılığıyla Surinam kıyıları açıklarında yer alan 52. blokta iki yeni bir doğalgaz rezervi keşfinde bulunduğunu duyurdu. 

#2
Foto - Ülkeyi zengin edecek devasa keşif: Denizin 90 metre altından doğalgaz fışkırdı

90 metre su derinliğinde, toplam 5.065 metre derinliğe kadar açılan Caiman-1 arama kuyusunda, petrol içeren çok sayıda Kretase dönemi kumtaşı seviyesine rastlandı. Açılan SAC-1 kuyusu ile de doğalgaz içeren kumtaşı rezervuarlar tespit edildi. 4.560 metre derinliğe inilen kuyuda, drill stem test (DST) sonuçları güçlü gaz akışı ve iyi rezervuar kalitesi gösterdi.

#3
Foto - Ülkeyi zengin edecek devasa keşif: Denizin 90 metre altından doğalgaz fışkırdı

Şirketin bölgedeki sekizinci keşfi olan bu yeni keşif, toplam rezervleri 1 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerine çıkardı.

#4
Foto - Ülkeyi zengin edecek devasa keşif: Denizin 90 metre altından doğalgaz fışkırdı

Petronas, yüzde 80'lik katılım payı ile 52. Blok'un işletmeciliğini yürütürken, kalan yüzde 20'lik paya Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.'nin (Staatsolie) tamamına sahip olduğu bir iştiraki olan Paradise Oil Company N.V. sahip.

#5
Foto - Ülkeyi zengin edecek devasa keşif: Denizin 90 metre altından doğalgaz fışkırdı

Petronas ve Staatsolie, 2026 sonuna kadar Blok 52 için nihai yatırım kararı almayı hedefliyor. Sloanea gaz sahası için FLNG tesisiyle ilk gaz üretimi 2030 civarında bekleniyor.

#6
Foto - Ülkeyi zengin edecek devasa keşif: Denizin 90 metre altından doğalgaz fışkırdı

Surinam, uluslararası enerji şirketlerinin öncülük ettiği açık deniz projeleri aracılığıyla, sınır komşusu Guyana'nın büyük bir ham petrol üreticisi ülke konumuna gelme sürecini örnek almayı amaçlıyor.

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