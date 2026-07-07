Ülkeyi zengin edecek devasa keşif: Denizin 90 metre altından doğalgaz fışkırdı
Savaşların getirdiği enerji krizleri birçok ülkeyi saklı kalan petrol ve doğalgaz rezervlerini aramaya iterken devasa bir keşfe imza atıldı. İşte detaylar...
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Savaşların getirdiği enerji krizleri birçok ülkeyi saklı kalan petrol ve doğalgaz rezervlerini aramaya iterken devasa bir keşfe imza atıldı. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Güney Amerika ülkesi Surinam’ın Devlet Başkanı Jennifer Simmons, Malezya’nın devlet kontrolündeki enerji şirketi Petronas’ın tamamına sahip olduğu iştiraki Petronas Suriname E&P B.V. (PSEPBV) aracılığıyla Surinam kıyıları açıklarında yer alan 52. blokta iki yeni bir doğalgaz rezervi keşfinde bulunduğunu duyurdu.
90 metre su derinliğinde, toplam 5.065 metre derinliğe kadar açılan Caiman-1 arama kuyusunda, petrol içeren çok sayıda Kretase dönemi kumtaşı seviyesine rastlandı. Açılan SAC-1 kuyusu ile de doğalgaz içeren kumtaşı rezervuarlar tespit edildi. 4.560 metre derinliğe inilen kuyuda, drill stem test (DST) sonuçları güçlü gaz akışı ve iyi rezervuar kalitesi gösterdi.
Şirketin bölgedeki sekizinci keşfi olan bu yeni keşif, toplam rezervleri 1 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerine çıkardı.
Petronas, yüzde 80'lik katılım payı ile 52. Blok'un işletmeciliğini yürütürken, kalan yüzde 20'lik paya Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.'nin (Staatsolie) tamamına sahip olduğu bir iştiraki olan Paradise Oil Company N.V. sahip.
Petronas ve Staatsolie, 2026 sonuna kadar Blok 52 için nihai yatırım kararı almayı hedefliyor. Sloanea gaz sahası için FLNG tesisiyle ilk gaz üretimi 2030 civarında bekleniyor.
Surinam, uluslararası enerji şirketlerinin öncülük ettiği açık deniz projeleri aracılığıyla, sınır komşusu Guyana'nın büyük bir ham petrol üreticisi ülke konumuna gelme sürecini örnek almayı amaçlıyor.
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