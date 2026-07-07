  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
NATO mesaisi başladı: Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme CHP’li Başkan vekilinin 15 Temmuz hazımsızlığı! “Anmak içimden gelmiyor!” Sabır tüketen pişkinlik! Sözde komedyeni dinleyeceğinize Tuncay’ı dinleyin Bıçaklı saldırgan enselendi! AK Partili başkana alçak saldırı CHP’li başkan hem yolu yapmıyor hem cezayı basıyor! Yaptığın ‘adil’ mi senin? ‘Özendirilmesin’ denilince seküler laikçiler rahatsız oluyor! Beraber kafayı çektiler ama sonrası korkunç Şam’da patlama! Macron 15 dakika önce o otelden ayrılmıştı Dünyaya insan hakları dersi verdi! Mısır teknik direktörüne helal olsun Bakan Fidan’dan toplantıya saatler kala açıklama! İşte NATO Zirvesi’nin şifreleri İBB'nin yıllardır tamamlayamadığı proje İstanbul’a 244 milyon dolara patladı!
Spor Serdar Saatçı'nın yeni adresi belli oldu
Spor

Serdar Saatçı'nın yeni adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Serdar Saatçı'nın yeni adresi belli oldu

Süper Lig devi Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcusu Serdar Saatçı'nın Çorum FK'ye transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı, Çorum FK'ye transfer oldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Çorum Futbol Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 500 bin avro+KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü, kulübümüze futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 50'sini ödeyecektir."

Açıklamada, Serdar Saatçı ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

3 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonu var! Trabzonspor'dan Basel'e transfer oldu
3 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonu var! Trabzonspor'dan Basel'e transfer oldu

Spor

3 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonu var! Trabzonspor'dan Basel'e transfer oldu

T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

FIFA’ya şikayet edildi! Trabzonspor’da Onuachu krizi büyüdü
FIFA’ya şikayet edildi! Trabzonspor’da Onuachu krizi büyüdü

Spor

FIFA’ya şikayet edildi! Trabzonspor’da Onuachu krizi büyüdü

Trabzonspor yeni sezon için sahaya indi!
Trabzonspor yeni sezon için sahaya indi!

Spor

Trabzonspor yeni sezon için sahaya indi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23