Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bagajdan 2 vaşak ve 2 Serval kedisi çıktı

Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yapılan kontrolde, yabancı plakalı bir aracın bagajında ahşap kafesler içinde taşınan 2 vaşak ile 2 Serval kedisi ele geçirildi. Ekipler hayvanlara el koyarak koruma altına aldı.

Belgelerin bulunmadığını ve hayvanların uygun şartlarda taşınmadığını belirleyen yetkililer, ilgili şahıslara toplam 127 bin 664 TL idari para cezası kesti.

Bagajdaki ahşap kafeslerden 4 egzotik hayvan çıktı

Sınır kapısındaki denetimde, yabancı plakalı aracın bagajı ekiplerin dikkatini çekti. Kontrolde bagajda üst üste yerleştirilmiş ahşap kafesler ortaya çıktı.

Kafeslerin içinde 2 vaşak ve 2 Serval kedisi vardı. Dört egzotik hayvan, belgesiz ve uygunsuz koşullarda taşınırken bulundu.

Belge yok, taşıma şartları uygun değil

Ekipler yaptığı incelemede, hayvanların taşınması için gerekli belgelerin bulunmadığını saptadı. Yetkililer, hayvanların uygun şartlarda taşınmadığını da belirledi.

Bu tespitin ardından ekipler dört hayvana el koydu ve hepsini koruma altına aldı.

Şahıslara 127 bin 664 TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, olayla ilgili şahıslar hakkında toplam 127 bin 664 TL idari para cezası uyguladı. Hayvanlar ise güvenli koşullarda koruma altına alındı.

Genel Müdürlük denetim mesajı verdi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Açıklamada, "Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde, yabancı plakalı bir aracın bagajında ahşap kafesler içerisinde taşınan 2 vaşak ve 2 Serval kedisi ele geçirildi. Gerekli belgelerin bulunmadığı ve uygun şartlarda taşınmadığı tespit edilen hayvanlara el konularak koruma altına alındı. İlgili şahıslar hakkında ise toplam 127 bin 664 TL idari para cezası uygulandı. Yaban hayatının korunmasına yönelik denetim ve mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Vaşak ve Serval kedisi koruma altında

El konulan 2 vaşak ve 2 Serval kedisi, yetkili ekiplerin gözetiminde tutuluyor. Genel Müdürlük, yaban hayatını hedef alan bu tür girişimlere karşı sınır kapılarındaki denetimlerin süreceği mesajını verdi.