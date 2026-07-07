Dünyaca ünlü markalara iş yapıyordu! 60 yıllık Türk tekstil devi sessiz sedasız iflas etti
Türkiye'nin köklü tekstil üreticilerinden Sir Hazır Giyim, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete 3 aylık geçici mühlet verirken, dünya çapındaki birçok markaya üretim yapan ve 400'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan şirketin faaliyetlerini bu süreçte sürdürmesi bekleniyor. Sir Hazır Giyim, 2018'in ardından ikinci kez konkordato korumasına başvurdu.