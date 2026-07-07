Dünyaca ünlü markalara iş yapıyordu! 60 yıllık Türk tekstil devi sessiz sedasız iflas etti

Firma; Armani Collezioni, Versace Collection, Dstrezzed, Brax ve s.Oliver gibi uluslararası markaların yanı sıra Abdullah Kiğılı, Ramsey, KİP Gürmen ve Paulmark gibi Türkiye'nin önde gelen markalarına da üretim yapıyor. 400'ün üzerinde çalışana istihdam sağlayan şirket, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Sir Hazır Giyim, 2024 yılında düzenlenen Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülmüştü.