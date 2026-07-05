“Size hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var” diyerek duyurdular!ABD çekiliyor, Türkiye gümbür gümbür geliyor

Bence Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Zaten bugüne kadar da İttifak içinde her zaman çok önemli bir rol üstlendi. Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle güneydoğu kanadının koruyucusudur. Bunu bazı ortaklarıyla birlikte yapıyor olsa da bu bölgede en önemli ülke Türkiye'dir. Türkiye, İttifak'ın ikinci büyük silahlı kuvvetlerine sahip. ABD bazı kabiliyetlerini geri çekerken, bu eksikliklerin karşılanmasında Türkiye'ye de ihtiyaç duyacağız. Bu nedenle Türkiye'nin NATO içindeki rolü daha da büyüyecek. Burada da Türkiye'nin yalnızca kendi bölgesinde değil, NATO'nun diğer bölgelerinde de bu rolü üstlenmeye çok istekli olduğunu gördüm. Türkiye bugüne kadar çok önemli bir rol oynadı ve bundan sonra bu rolü daha da önemli hale gelecek."