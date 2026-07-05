“Size hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var” diyerek duyurdular!ABD çekiliyor, Türkiye gümbür gümbür geliyor
Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük silahlı kuvvetine sahip olduğunu belirterek, ABD'nin bazı askeri kabiliyetlerini geri çekmesiyle ittifakın oluşacak eksiklikleri karşılamak için Türkiye'ye daha fazla ihtiyaç duyacağını söyledi. Eichelsheim, bu sebeple Türkiye'nin NATO içindeki stratejik rolünün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğini kaydetti.