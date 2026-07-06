CHP’nin gölge tarım bakanıydı! Çiftliğinin 'hastalıktan ari sertifikası' iptal edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP’nin sözde ‘Gölge Tarım Bakanı’ olarak adlandırılan Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu ismi Sencer Solakoğlu’nun Bursa’daki çiftliğine yapılan denetime fena şekilde bozulmasının nedeni belli oldu. Solakoğlu’nun çiftliğindeki denetimde tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle “Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası” iptal edildi.
25-28 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen kentteki 19 işletme için sertifika iptali kararı alındı.
Listede Sencer Solakoğlu’nun faaliyet gösterdiği Feyz Grubu’na ait Feyz Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Feyz Hayvancılık Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yer aldı.
SERTİFİKA İPTALİ ÇİĞ SÜT SATIŞINI ETKİLEYECEK
“Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası”, hayvancılık işletmelerinin belirli hastalıklardan ari olduğunu gösteren belge olarak biliniyor. Sertifikanın iptali, işletmelerin çiğ süt satış faaliyetlerini doğrudan etkileyebilecek bir karar niteliği taşıyor.
Sertifikası iptal edilen işletmeler arasında yalnızca Solakoğlu’nun çiftlikleri değil, Bursa’da faaliyet gösteren başka büyük ölçekli süt ve hayvancılık işletmeleri de bulunuyor. Listede İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri A.Ş.’nin de yer aldığı belirtildi.
BAKANLIK DENETİMİNE FENA BOZULMUŞTU
Karar, Sencer Solakoğlu’nun çiftliğinde yapılan Bakanlık denetimiyle başlayan tartışmanın ardından geldi. Solakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin çiftliğine “baskın” yaptığını öne sürmüş, 14 kişilik ekibin işletmesindeki hayvanlardan kan aldığını belirtmişti. Solakoğlu, denetimin kendisine yönelik siyasi baskı amacı taşıdığını savunarak, “20 yıla yakındır işim çiftçilik ve hiç böyle bir olay olmadı. Tek gayeleri baskı yaparak eleştirilerimden vazgeçmemi sağlamak” ifadelerini kullanmıştı.
'HAYVANIMI ÖLDÜRDÜLER' İDDİASI
Solakoğlu, denetim sırasında hayvanlarının ezilerek öldüğünü de iddia etmişti. Bakanlık ise Solakoğlu’nun iddialarını reddetti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada denetimlerin yalnızca Solakoğlu’nun işletmesine yönelik olmadığı, Bursa’da 31 hastalıktan ari işletmede sertifikalandırma, devam testleri, hayvan hareketlerinin kontrolü ve ari işletme statüsünün korunmasına ilişkin çalışma yürütüldüğünü açıkladı.
Açıklamada, işletmeye “baskın” yapıldığı ve Bakanlık personelinin hayvan ölümüne neden olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Bakanlık, hayvan kaybının işletme personelinin hatasından kaynaklandığını, Bakanlık personelinin kusuru bulunmadığını belirtti.
LİSTEDEKİ DİĞER FİRMALAR
Listede yer alan diğer işletmeler şunlar:
Tarfaş Tarımsal Faaliyetler Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ
Sevkar Hayvancılık Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
Alaca Hayvancılık ve Tarım Sanayi Ticaret AŞ
Gürarslan Hayvancılık Ltd. Şti.
Uzungroup Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi AŞ
Aykar Çiftlik Hayvancılık Tarım İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
AFCO Tarım Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Marder Nakliyat Temizlik İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ
ACE Hayvancılık ve Tarım Ticaret Sanayi Ltd. Şti.
ZİT Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda
Recep Lermioğlu ve Ahmet Demir'e ait süt işletmeleri.
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