17 yıl sonra bir ilk! Macron'dan Suriye hamlesi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyarette bulunuyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret kapsamında başkent Şam'a geldi.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile beraberindeki heyet başkent Şam’daki havalimanına ulaştı.
Macron'u ve beraberindeki heyeti, havalimanında, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.
17 yıl aradan sonra bir Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'ye resmi ziyarette bulunuyor.