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Dünya 17 yıl sonra bir ilk! Macron'dan Suriye hamlesi
Dünya

17 yıl sonra bir ilk! Macron'dan Suriye hamlesi

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17 yıl sonra bir ilk! Macron'dan Suriye hamlesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyarette bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret kapsamında başkent Şam'a geldi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile beraberindeki heyet başkent Şam’daki havalimanına ulaştı.

 

Macron'u ve beraberindeki heyeti, havalimanında, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.

17 yıl aradan sonra bir Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

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