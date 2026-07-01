Otoyol ve köprülere gelen zamma AK Partili isimden sitem: Bonkör davranılıp fedakarlık isteniyor
AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine gelen zamma sitem ederek düzeltilme yapılması gerektiğini savundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine gelen zamma sitem ederek düzeltilme yapılması gerektiğini savundu.
3 Temmuz 2026'da açıklanacak olan enflasyon verisi beklenmeden ÖTV güncellemesi gece yarısı köprü ve otoyallara zam getirdi. Zam oranı yüzde 15 ile 18 aralığında oldu. Zam 1 Temmuz itibariyle geçerli oldu.
AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, gece yarısı zammına isyan ederek, "kamu zamlarda bonkör" davranıldığını söyledi. Şamil Tayyar sosyal medya hesabından şunları yazdı;
Bugün itibariyle bazı köprü ve otoyol geçişlerine en az yüzde 18 oranında zam yapıldı. Ocak başında da yüzde 25.49 oranında zam yapılmıştı. Yani yılın ikinci zammıyla karşı karşıyayız.
Bu zamları tavuk firması yapsaydı ‘kayyım’ atanırdı. Kamu sektörü kendi ürettiği mal ve hizmetlere fiyat tarifesini belirlerken bonkör davranıyor, firmalardan fedakarlık istiyor. Aynı şekilde enflasyonla mücadelenin ağır yükünü dar ve sabit gelirliler çekiyor.
Oysa, kamu enflasyonla mücadelede öncü ve örnek olmalıdır. Herkesin payına düşen fedakarlıktan en çok kamu pay almalıdır. Kamu zamlarına ‘bahane’ edilen ne varsa onun özel sektör için de geçerli olduğu bilinmelidir. Aksi halde güvensizlik oluşur ve mücadele zarar görür.
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