Otoyol ve köprülere gelen zamma AK Partili isimden sitem: Bonkör davranılıp fedakarlık isteniyor

Oysa, kamu enflasyonla mücadelede öncü ve örnek olmalıdır. Herkesin payına düşen fedakarlıktan en çok kamu pay almalıdır. Kamu zamlarına ‘bahane’ edilen ne varsa onun özel sektör için de geçerli olduğu bilinmelidir. Aksi halde güvensizlik oluşur ve mücadele zarar görür.