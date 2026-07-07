TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- Avrupa Ligi veya Konferans Ligi’nde perşembe günü oynayan bir takım ile ilgili hafta sonrası Şampiyonlar Ligi’nde salı günü oynayacak bir takımın hafta sonu maçı olması halinde, doğru dinlenme dengesi sağlayacak bir gün bulunmamaktadır. Çünkü perşembe günü oynayan bir takım sonraki lig maçını en erken pazar günü oynayabilecekken, salı günü maçı olan bir takım öncesindeki lig maçını en erken cumartesi günü oynayabilmektedir. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi takımları ile Avrupa Ligi ve Konferans ligi takımları 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28. haftalarda karşılaşmamalıdır.