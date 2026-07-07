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TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

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TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirileceğini duyurdu.

#1
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

Kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılan ortak toplantı ve bilgilendirme çalışmalarının ardından, kulüplerin talepleri doğrultusunda revize edilen ve radikal değişiklikler barındıran yeni fikstür anahtarı resmi olarak karara bağlandı.

#2
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

FİKSTÜR ANAHTARINA İLİŞKİN DETAYLAR ŞU ŞEKİLDE: "- Milli maç haftaları öncesindeki haftalar derbi maçları için yasaklı haftalardır. Kısıtların karşılanabilmesi için Milli Takım Departmanı ile yapılan görüşmeler neticesinde sadece 11. hafta yasaklı hafta olarak belirlenmiştir.

#3
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- Avrupa Ligi veya Konferans Ligi’nde perşembe günü oynayan bir takım ile ilgili hafta sonrası Şampiyonlar Ligi’nde salı günü oynayacak bir takımın hafta sonu maçı olması halinde, doğru dinlenme dengesi sağlayacak bir gün bulunmamaktadır. Çünkü perşembe günü oynayan bir takım sonraki lig maçını en erken pazar günü oynayabilecekken, salı günü maçı olan bir takım öncesindeki lig maçını en erken cumartesi günü oynayabilmektedir. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi takımları ile Avrupa Ligi ve Konferans ligi takımları 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28. haftalarda karşılaşmamalıdır.

#4
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.

#5
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.

#6
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak. Bir takım bu şekilde bir devrede birden fazla kez üst üste iç saha veya deplasmanda oynamayacak.

#7
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- Tüm takımların, bir devrede Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların en fazla 3 tanesi deplasmanda veya iç sahada olabilecek.

#8
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ardışık haftalarda maç yapmayacak.

#9
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- Hiçbir takım 7 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarından 3 tanesi ile maç yapmayacak.

#10
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Liginde oynayan takımlarımızın bulunduğu torbaların 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28. hafta karşılaşmamaları sağlanmıştır.

#11
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- Derbiler için 1-2-11-17-18-22-28-31 haftalar yasaklı haftalar olarak belirlenmiş olup, derbiler bu haftaların haricindeki haftalarda oynanabilecektir.

#12
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbilerde, takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğer müsabakayı deplasmanda oynayacak.

#13
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir devrede oynayacağı maçların en fazla 2 tanesini iç sahada veya deplasmanda oynayacak.

#14
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan aynı hafta en fazla 2 takım iç sahada olabilecek. - İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul’da maç yapabilecek. İstanbul’da üst üste oynama döngüleri ilk yarı ve ikinci yarıda birbirine yakın durumda olacak.

#15
Foto - TFF ve kulüpler anlaşmaya vardı! Fikstür çekiminde yeni kurallar

- İstanbul’da aynı haftada en fazla 4 takım iç sahada olabilecek ve bu hafta sayısı minimize edilecek." Ayrıca fikstür anahtarında derbi tarihleri de belirlendi. Buna göre; Fenerbahçe ile Galatasaray (veya Galatasaray - Fenerbahçe) arasındaki derbi mücadelesi 9. haftada yapılacak.

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