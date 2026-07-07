Herkes evinde yapabiliyor: Bağırsakları çamaşır suyuyla yıkanmış gibi tertemiz yapıyor

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının giderek yaygınlaştığı son yıllarda bazı gıdaların değeri de yeniden anlaşılıyor. Marketlerde de satılan bu popüler gıdanın sağlıklı olduğunu düşünenler için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Herkesin beyazı sağlıklı olarak bildiği bir gıdanın siyahı adeta şifa deposu çıktı. Süper müshil olarak da adlandırılan bu gıdanın bağırsakları adeta çamaşır suyu ile yıkanmış gibi tertemiz yaptığı da kanıtladı.