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Sağlık
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Herkes evinde yapabiliyor: Bağırsakları çamaşır suyuyla yıkanmış gibi tertemiz yapıyor

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Herkes evinde yapabiliyor: Bağırsakları çamaşır suyuyla yıkanmış gibi tertemiz yapıyor

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının giderek yaygınlaştığı son yıllarda bazı gıdaların değeri de yeniden anlaşılıyor. Marketlerde de satılan bu popüler gıdanın sağlıklı olduğunu düşünenler için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Herkesin beyazı sağlıklı olarak bildiği bir gıdanın siyahı adeta şifa deposu çıktı. Süper müshil olarak da adlandırılan bu gıdanın bağırsakları adeta çamaşır suyu ile yıkanmış gibi tertemiz yaptığı da kanıtladı.

#1
Foto - Herkes evinde yapabiliyor: Bağırsakları çamaşır suyuyla yıkanmış gibi tertemiz yapıyor

Sağlıklı beslenme dünyasında taşlar yerinden oynuyor ve bugüne kadar lif ile antioksidan denildiğinde akla ilk gelen brokoli ile tatlı patates liderliği kaptırıyor. Dünyaca ünlü Çinli beslenme uzmanı Lin Li-Shen tarafından paylaşılan çarpıcı laboratuvar verileri, sindirim sistemini baştan aşağı yenileyen, kilo vermeyi hızlandıran ve bağırsakları adeta derinlemesine temizleyen yeni bir şifa deposunu tescilledi: Siyah Fasulye Filizi.

#2
Foto - Herkes evinde yapabiliyor: Bağırsakları çamaşır suyuyla yıkanmış gibi tertemiz yapıyor

Baklagiller ailesinin bu koyu renkli gücü, filizlendirildiği an hücre yenileyici ve sindirimi düzenleyici özelliklerini katlayarak tıp dünyasında "süper müshil" olarak anılmaya başlandı. Düzenli ve dengeli bir şekilde tüketildiğinde kan şekeri kontrolünü elinde tutan bu besin, sağlıklı yaşam listelerinin en üst sırasına yerleşmiş durumda.

#3
Foto - Herkes evinde yapabiliyor: Bağırsakları çamaşır suyuyla yıkanmış gibi tertemiz yapıyor

Her filiz aynı etkiyi göstermiyor ve uzman Lin Li-Shen’in paylaştığı somut veriler, siyah fasulye filizinin neden açık ara bir numaraya yerleştiğini kanıtlıyor. Sağlıklı beslenmenin sembolü olarak görülen 100 gram brokolinin ve tatlı patates yapraklarının barındırdığı 3,4 gramlık lif değerine karşılık, sadece 100 gram siyah fasulye filizi tam 4,9 gram saf lif içeriyor. Bu muazzam oran, yeşil sebze efsanelerini çok büyük bir farkla geride bırakıyor.

#4
Foto - Herkes evinde yapabiliyor: Bağırsakları çamaşır suyuyla yıkanmış gibi tertemiz yapıyor

Siyah fasulye filizlerini bu kadar gözde ve benzersiz kılan bir diğer önemli unsur ise içeriğindeki antosiyaninler oluyor. Birçok meyve ve sebzeye o koyu, zengin rengini veren bu güçlü antioksidan bileşikler, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı geciktiriyor ve bağırsak çeperini tam anlamıyla koruma altına alıyor.

#5
Foto - Herkes evinde yapabiliyor: Bağırsakları çamaşır suyuyla yıkanmış gibi tertemiz yapıyor

Beslenme uzmanlarının hazırladığı yüksek lifli filizler listesinde ikinci sırayı soya fasulyesi filizleri alıyor. 100 gramında yaklaşık 2,5 gram lif barındıran soya filizleri de tıpkı siyah fasulye gibi su ıspanağı ve lahana gibi mutfaklarımızda sıkça kullanılan pek çok popüler yeşil sebzeden çok daha yüksek bir lif değerine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Piyasa ve marketlerde en yaygın, en kolay bulunan türlerin başında gelen maş fasulyesi filizleri ise lif değerleri bakımından incelendiğinde şaşırtıcı bir şekilde listenin en son sırasında yer alıyor.

#6
Foto - Herkes evinde yapabiliyor: Bağırsakları çamaşır suyuyla yıkanmış gibi tertemiz yapıyor

100 gramında yalnızca 1,4 gram lif bulunduran maş fasulyesi filizleri, lif oranının düşüklüğüne rağmen çok farklı bir avantaja sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu avantaj ise yüksek su içeriğinden kaynaklanıyor. Maş fasulyesi filizlerinin yüzde 94'ten fazlası tamamen saf sudan oluşuyor. Bu olağanüstü su oranı, kalori alımını minimumda tutarken mide hacmini doldurarak muazzam bir tokluk hissi sağlıyor ve günlük sıvı alımına büyük bir katkıda bulunuyor.

#7
Foto - Herkes evinde yapabiliyor: Bağırsakları çamaşır suyuyla yıkanmış gibi tertemiz yapıyor

Beslenme otoriteleri ve tıp uzmanları, siyah fasulye filizlerinin dengeli ve planlı bir beslenme programı içerisine dahil edildiğinde bağırsak florasını baştan aşağı temizleyip sağlığını destekleyeceğini önemle vurguluyor. Kronikleşen kan şekeri dalgalanmalarını tamamen kontrol altına alan, yüksek lif kalitesiyle kabızlık sorununu kökten çözen ve vücudun ihtiyaç duyduğu hayati bitkisel protein ihtiyacını fazlasıyla karşılayan bu yeni nesil süper besine, sağlıklı ve uzun bir ömür için sofralarda daha fazla yer açılması gerekiyor.

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