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Spor Sahaların Hiram Usta'sı Mehmet Karahanlı'sı: Fenerbahçe mason transferini bitirdi!
Spor

Sahaların Hiram Usta'sı Mehmet Karahanlı'sı: Fenerbahçe mason transferini bitirdi!

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Sahaların Hiram Usta'sı Mehmet Karahanlı'sı: Fenerbahçe mason transferini bitirdi!

Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaşıldı. Sarı lacivertli takım Fransız ekibine 45 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek. Oyuncuya ise maaş olarak 11 milyon euro ve bonuslar ödenecek.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaşıldı. Sarı lacivertli takım Fransız ekibine 45 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek. Oyuncuya ise maaş olarak 11 milyon euro ve bonuslar ödenecek.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transferde ses getirecek bir hamleye daha hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü.

 

45 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe, Roma ve Atletico Madrid'in de kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki futbolcu için Marsilya ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibine 45 milyon euro bonservis bedelini 7 taksit halinde ödeyeceği, bonuslarla birlikte transfer maliyetinin 50 milyon euronun üzerine çıkacağı belirtildi.

 

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Greenwood'un sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı. İngiliz yıldızın, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde hafta sonu Avusturya kampına katılarak yeni takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

11 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe'nin Greenwood'a yıllık 11 milyon euro garanti ücret ödeyeceği, sözleşmede ayrıca başarı bonuslarının da yer alacağı öne sürüldü.

 

37 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 26 gol ve 11 asist üreten Greenwood, toplam 37 gole doğrudan katkı sağladı. Kariyerinde ise 293 maçta 137 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.

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