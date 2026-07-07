Tam 400 milyon dolar değerinde: İşte Trump'ın uçan sarayı!

Yaklaşık 76,3 metre uzunluğa ve 68,5 metre kanat açıklığına sahip olan bu mühendislik harikası, gücünü dört adet yüksek yakıt tasarruflu General Electric GEnx motorundan alıyor. Bir önceki nesil olan Boeing 747-200 tabanlı eski Air Force One ile kıyaslandığında gövdesi daha uzun olan yeni uçak, aynı zamanda motorları sayesinde çok daha sessiz ve çevre dostu bir profil çiziyor.