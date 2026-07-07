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Tam 400 milyon dolar değerinde: İşte Trump'ın uçan sarayı!

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Tam 400 milyon dolar değerinde: İşte Trump'ın uçan sarayı!

Trump'ın Ankara ziyareti, yalnızca diplomatik açıdan değil, ABD başkanlık filosu açısından da bir dönüm noktası oldu.

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Foto - Tam 400 milyon dolar değerinde: İşte Trump'ın uçan sarayı!

İLK RESMİ YURTDIŞI SEFERİNİ TÜRK,İYE'YE YAPTI! Test ve modifikasyon süreçlerinin ardından kısa süre önce göreve başlayan bu yeni uçak, ilk resmi yurt dışı seferini Türkiye'ye gerçekleştirmiş oldu.

#2
Foto - Tam 400 milyon dolar değerinde: İşte Trump'ın uçan sarayı!

Sohbet sırasında Trump'ın “Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak.” dediği duyuldu. Katar tarafından ABD'ye hediye edilen yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8, ABD Hava Kuvvetleri tarafından "uçan Beyaz Saray"a dönüştürülmüştü. Trump'ın Türkiye'ye ziyareti, uçağın ilk uluslararası görevlerinden biri oldu.

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Foto - Tam 400 milyon dolar değerinde: İşte Trump'ın uçan sarayı!

İŞTE BOEİNG VC-25B'NİN ÖZELLİKLERİ

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Foto - Tam 400 milyon dolar değerinde: İşte Trump'ın uçan sarayı!

Yeni Air Force One, Boeing'in en büyük yolcu uçağı varyantlarından biri olan 747-8 Intercontinental üzerine inşa edildi.

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Foto - Tam 400 milyon dolar değerinde: İşte Trump'ın uçan sarayı!

Yaklaşık 76,3 metre uzunluğa ve 68,5 metre kanat açıklığına sahip olan bu mühendislik harikası, gücünü dört adet yüksek yakıt tasarruflu General Electric GEnx motorundan alıyor. Bir önceki nesil olan Boeing 747-200 tabanlı eski Air Force One ile kıyaslandığında gövdesi daha uzun olan yeni uçak, aynı zamanda motorları sayesinde çok daha sessiz ve çevre dostu bir profil çiziyor.

#6
Foto - Tam 400 milyon dolar değerinde: İşte Trump'ın uçan sarayı!

DÜNYANIN BİR UCUNDAN DİĞERİNE KESİNTİSİZ UÇUŞ Başkanlık uçağının en dikkat çekici özelliklerinden biri, sunduğu devasa menzil ve operasyonel esneklik. Tam yüklü haldeyken yaklaşık 14 bin 800 kilometre (8 bin deniz mili) menzile sahip olan VC-25B, Washington D.C'den dünyanın pek çok başkentine havada yakıt ikmaline gerek duymadan ulaşabiliyor. Saatte 910 kilometrenin (Mach 0.85) üzerine çıkabilen azami hızı sayesinde Trump, küresel kriz anlarında veya acil diplomatik temaslarda hedefine çok daha hızlı bir şekilde varabiliyor.

#7
Foto - Tam 400 milyon dolar değerinde: İşte Trump'ın uçan sarayı!

UÇAN KALE Bir uçağın "Air Force One" çağrı kodunu alabilmesi için sadece konforlu değil, aynı zamanda aşılmaz bir kale olması gerekiyor. Yeni uçak, olası füze saldırılarına karşı gelişmiş elektronik harp sistemleri, nükleer patlamaların neden olacağı elektromanyetik dalgalara (EMP) karşı özel zırhlama ve kızılötesi yanıltıcılarla donatıldı. Ayrıca uçağın içine entegre edilen askeri düzeydeki güvenli iletişim ağları, Başkan Trump'ın havada seyrederken bile nükleer kodları yönetmesine ve ordunun tüm kademeleriyle kesintisiz, şifreli bir bağlantı kurmasına olanak tanıyor.

#8
Foto - Tam 400 milyon dolar değerinde: İşte Trump'ın uçan sarayı!

LÜKS VE GÜVENLİĞİN MÜKEMMEL UYUMU Uçağın iç dizaynında ise askeri gereklilikler ile üst düzey devlet protokolü kusursuz bir dengeyle harmanlanmış durumda. Katar filosundayken sahip olduğu modern ve lüks iç tasarım büyük ölçüde korunurken, Başkan'ın özel süiti, oval ofis replikası toplantı odaları ve küçük çaplı operasyonların bile yapılabileceği tıbbi müdahale odası gibi kritik alanlar Amerikan standartlarına göre yeniden uyarlandı.

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Foto - Tam 400 milyon dolar değerinde: İşte Trump'ın uçan sarayı!

İÇİNDE TAM DONANIMLI BAŞKANLIK SÜİTİ VAR Yaklaşık 450 metrekarelik devasa kapalı alanda, Başkan Trump'a özel çift kişilik bir yatağın, tam donanımlı bir ebeveyn banyosunun ve şahsi bir çalışma odasının yer aldığı özel bir "Başkanlık Süiti" öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, kabine entegre edilen özel yemek salonu, aynı anda onlarca kişiye hizmet verebilen iki ayrı gurme mutfak ve kıdemli danışmanlar ile basın mensupları için birinci sınıf uçuş deneyimini aratmayan geniş, yatar koltuklu dinlenme alanları uçağın lüks detaylarını tamamlıyor.

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Foto - Tam 400 milyon dolar değerinde: İşte Trump'ın uçan sarayı!

AHŞAP VE DERİ İŞÇİLİĞİ ÖN PLANDA Altın varaklı ince detaylardan vazgeçilip Amerikan protokolüne uygun, daha sade ancak son derece zarif ahşap ve deri işçiliğinin ağırlıkta olduğu bu yeni tasarım, uzun okyanus ötesi uçuşlarda bile maksimum konforu garanti ediyor.

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