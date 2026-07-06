  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlaç sektörü bu satışı konuşuyor! 1,5 milyar dolarlık anlaşma tamam Türkiye'ye karşı askeri hareketlilik kararı alındı: Tanklar yürüyecek, İHA'lar havalanacak Acı haberler peş peşe geliyor! 12 kişi dalgalara kapıldı! 'İsrail öldürdü' deniyordu... Hamaney'in cenazesine katıldı! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Şoför kamyon kupasına sıkıştı! Hasdal-İstanbul Havalimanı ilk adımdı: Akıllı Koridor şimdi Ankara yolunda Üç ayda fiyatı yüzde 45 zamlanınca gündem oldu: Siz neye göre zam yapıyorsunuz arkadaş Su tasarrufu ve düşük maliyet istanbul’da topraksız tarım dönemi başladı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Şoför kamyon kupasına sıkıştı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Şoför kamyon kupasına sıkıştı!

Bursa'da Saat 09.00 sıralarında, Ankara Yolu Caddesi Kestel-Bursa yönünde meydana geldi.

#1
Foto - Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Şoför kamyon kupasına sıkıştı!

İddiaya göre; yokuş aşağı inerken freni boşalan 03 VK 500 plakalı kamyon, önünde ilerleyen 34 BMZ 630 plakalı kamyon ile 16 F 8926 plakalı otomobile çarptı.

#2
Foto - Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Şoför kamyon kupasına sıkıştı!

Otomobili sürükleyen kamyon refüje çarptı, kupası koparak savruldu. Diğer kamyon ise bariyerlere çarptı.

#3
Foto - Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Şoför kamyon kupasına sıkıştı!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Şoför kamyon kupasına sıkıştı!

Kamyonun kupasında sıkışan şoför ile otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

#5
Foto - Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Şoför kamyon kupasına sıkıştı!

3 KİŞİ YARALANDI İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin yaralandığı belirlendi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

#6
Foto - Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Şoför kamyon kupasına sıkıştı!

Kamyonun kupasında sıkışan şoför ile otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hz. Nuh’u andılar, dönüşte 4 ayrı kaza yaptılar: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı!
Gündem

Hz. Nuh’u andılar, dönüşte 4 ayrı kaza yaptılar: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı!

Şırnak'taki Cudi Dağı'nda düzenlenen Hz. Nuh'u anma töreninin ardından dönüş yolunda geçenlerin yaptığı dört ayrı trafik kazasında ilk belir..
Seküler kokonadan plajda oturan başörtülü anne ile kızına yobaz saldırı: Buralar bizim! Defolun gidin! Yallah...
Gündem

Seküler kokonadan plajda oturan başörtülü anne ile kızına yobaz saldırı: Buralar bizim! Defolun gidin! Yallah...

Başörtülü kadınların uğradıkları ahlaksız saldırıların sonu gelmiyor. Oturdukları site havuza alınmayan, tatil beldelerinde sözlü tacizlere ..
Mert Hakan Yandaş yeni sözleşmeye imza attı
Spor

Mert Hakan Yandaş yeni sözleşmeye imza attı

Fenerbahçe, A Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Almanya, İsrail ile savunma işbirliğini genişletiyor!
Dünya

Almanya, İsrail ile savunma işbirliğini genişletiyor!

Almanya, İsrail yapımı Arrow-3 balistik füze savunma sisteminin ikinci operasyonel merkezini Bavyera eyaletinde kuracağını açıkladı. Karar, ..
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu
Spor

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Feyzuallah Aktürk'ü yenen Erkan Taş başpehlivan belli oldu.
Doğu Perinçek’ten ABD karikatürüne yorum! ‘Cumhuriyet’in yaptığı gayri millilik’
Gündem

Doğu Perinçek’ten ABD karikatürüne yorum! ‘Cumhuriyet’in yaptığı gayri millilik’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akit TV’de Cumhuriyet gazetesinin 1946 tarihli Amerikancı karikatürünü sert sözlerle eleştirdi: "..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23