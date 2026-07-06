Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Şoför kamyon kupasına sıkıştı!
Bursa'da Saat 09.00 sıralarında, Ankara Yolu Caddesi Kestel-Bursa yönünde meydana geldi.
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Bursa'da Saat 09.00 sıralarında, Ankara Yolu Caddesi Kestel-Bursa yönünde meydana geldi.
İddiaya göre; yokuş aşağı inerken freni boşalan 03 VK 500 plakalı kamyon, önünde ilerleyen 34 BMZ 630 plakalı kamyon ile 16 F 8926 plakalı otomobile çarptı.
Otomobili sürükleyen kamyon refüje çarptı, kupası koparak savruldu. Diğer kamyon ise bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kamyonun kupasında sıkışan şoför ile otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
3 KİŞİ YARALANDI İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin yaralandığı belirlendi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kamyonun kupasında sıkışan şoför ile otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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