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Ekonomi
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Asgari ücret 60 bin TL mi olacak? Meclis'e sunuldu

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Asgari ücret 60 bin TL mi olacak? Meclis'e sunuldu

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken, TBMM'ye temmuz ayından itibaren asgari ücretin 60 bin liraya çıkarılmasını ve ücretin yılda iki kez belirlenmesini öngören kanun teklifi sunuldu.

#1
Foto - Asgari ücret 60 bin TL mi olacak? Meclis'e sunuldu

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni bir kanun teklifi sunuldu. Teklifte, temmuz ayından itibaren asgari ücretin 60 bin liraya yükseltilmesi ve yılda iki kez artırılması önerildi.

#2
Foto - Asgari ücret 60 bin TL mi olacak? Meclis'e sunuldu

Teklif, milyonlarca çalışanın gözü 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrilmişken gündeme geldi. Açıklanacak verilerle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı netleşecek. Mevcut beklentilere göre bu oranın yüzde 16'nın üzerine çıkması öngörülüyor.

#3
Foto - Asgari ücret 60 bin TL mi olacak? Meclis'e sunuldu

Kanun teklifinin yasalaşması halinde asgari ücret her yıl iki kez belirlenecek. Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de yaklaşık 32 milyon çalışanın önemli bir bölümünün geçimini asgari ücretle sağladığı, asgari ücretin ise istisnai bir ücret olmaktan çıkarak yaygın ücret haline geldiği ifade edildi.

#4
Foto - Asgari ücret 60 bin TL mi olacak? Meclis'e sunuldu

Gerekçede ayrıca, Türk-İş verilerine göre açlık sınırının 35 bin 174 liraya yükseldiği, mevcut 28 bin 75 liralık asgari ücretin ise bu seviyenin altında kaldığı vurgulandı. Vatandaşların alım gücünün enflasyon karşısında eridiği belirtilirken, asgari ücretin insan onuruna yakışır yaşam koşullarını sağlayacak düzeyde belirlenmesi gerektiği savunuldu.

#5
Foto - Asgari ücret 60 bin TL mi olacak? Meclis'e sunuldu

Teklifte, asgari ücretin yalnızca yeni işe başlayan çalışanlar için belirlenen taban ücret olmadığı, barınma, gıda, sağlık, ulaşım ve diğer temel ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede olması gerektiği ifade edildi.

#6
Foto - Asgari ücret 60 bin TL mi olacak? Meclis'e sunuldu

Söz konusu kanun teklifi, TBMM'de ilgili komisyona sevk edildi. Teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı ise Meclis'teki görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

#7
Foto - Asgari ücret 60 bin TL mi olacak? Meclis'e sunuldu

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