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Türkiye'ye karşı askeri hareketlilik kararı alındı: Tanklar yürüyecek, İHA'lar havalanacak

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Türkiye'ye karşı askeri hareketlilik kararı alındı: Tanklar yürüyecek, İHA'lar havalanacak

Türkiye'ye karşı Batı'nın desteğiyle silahlanan komşuda 'askeri hareketlilik' kararı alındı. Tanklar ve insansız hava araçları harekete geçecek.

#1
Foto - Türkiye'ye karşı askeri hareketlilik kararı alındı: Tanklar yürüyecek, İHA'lar havalanacak

Birlik Gazetesi'nde yer lan habere göre, Trakya Yüksek Askeri Komutanlığı (ASDITH), modern savaş sahasının zorluklarına karşı askeri hazırlıklarını en üst düzeye çıkarıyor. Komutanlık, bu yıl “Parmenion” tatbikatının yapılmayacağını, bunun yerine İHA/SİHA tehditlerine karşı öncü bir tatbikat ile uluslararası bir tank yarışması düzenleneceğini duyurdu.

#2
Foto - Türkiye'ye karşı askeri hareketlilik kararı alındı: Tanklar yürüyecek, İHA'lar havalanacak

Trakya (Batı) Yüksek Askeri Komutanlığı (ASDITH), Dedeağaç’ın Miri (Makri) askeri tesislerinde düzenlediği basın toplantısıyla yılın ilk yarısına ait askeri faaliyet raporunu açıklarken, önümüzdeki döneme ait kritik stratejik hedeflerini paylaştı. Toplantıya ASDITH Komutanı Korgeneral Panagiotis Kavidopoulos başta olmak üzere bölgedeki en üst düzey askeri kurmaylar katıldı.

#3
Foto - Türkiye'ye karşı askeri hareketlilik kararı alındı: Tanklar yürüyecek, İHA'lar havalanacak

Toplantıda konuşan ASDITH Komutanı Korgeneral Panagiotis Kavidopoulos, askeri stratejilerini tamamen modern teknolojilere ve yeni nesil savaş sahası gereksinimlerine göre şekillendirdiklerini vurguladı.

#4
Foto - Türkiye'ye karşı askeri hareketlilik kararı alındı: Tanklar yürüyecek, İHA'lar havalanacak

General Kavidopoulos, bu yıl geleneksel olarak düzenlenen büyük ölçekli “Parmenion” tatbikatının icra edilmeyeceğini açıkladı. Bunun yerine, modern çatışma bölgelerindeki en büyük tehdit unsuru haline gelen insansız hava araçlarına odaklanılacağını belirtti.

#5
Foto - Türkiye'ye karşı askeri hareketlilik kararı alındı: Tanklar yürüyecek, İHA'lar havalanacak

Kasım 2026 ayında gerçekleştirilecek olan bu yenilikçi askeri tatbikat, düşman drone unsurlarının erken tespiti ve etkili şekilde etkisiz hale getirilmesi (anti-drone operasyonları) üzerine odaklanacak.

#6
Foto - Türkiye'ye karşı askeri hareketlilik kararı alındı: Tanklar yürüyecek, İHA'lar havalanacak

Kasım ayındaki bir diğer önemli askeri hareketlilik ise İskeçe Kayalar (Petrohori) bölgesinde yaşanacak. 14-20 Kasım 2026 tarihleri arasında, zırhlı birliklerin elit mürettebatlarını bir araya getiren uluslararası tank yarışması “International Hellenic Tank Challenge – 26” düzenlenecek.

#7
Foto - Türkiye'ye karşı askeri hareketlilik kararı alındı: Tanklar yürüyecek, İHA'lar havalanacak

Toplantıda ASDITH Komutanı’nın yanı sıra; 21. Zırhlı Tugay Komutanı Hristos Gourdouchalis, “EVROS” 12. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Pavlos Andrikopoulos ve Gümülcine 29. Piyade Tugay Komutanı Sotiris Kaletsis hazır bulundu. Sunumu ise ASDITH Basın Sözcüsü Yarbay Panagiotis Mihailidis gerçekleştirdi.

#8
Foto - Türkiye'ye karşı askeri hareketlilik kararı alındı: Tanklar yürüyecek, İHA'lar havalanacak

Askeri kanat, operasyonel faaliyetlerin yanı sıra bölgedeki sivil savunma ve kurumsal iş birliklerine de değindi. Bu kapsamda; Trakya Demokritos Üniversitesi (DPTH) ile askeri-akademik iş birliği protokolünün yenileneceği, bölgedeki okul ve sosyal kurumlara destek verileceği belirtildi. Ayrıca yangın önleme çalışmaları ve kritik koruma hatlarının açılması gibi sivil savunma faaliyetlerinde ordunun aktif rol oynamaya devam edeceği ifade edildi.

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