Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı

Cavo Dragone, "Bugün şunu söyleyebilirim ki, artık ilerliyoruz. O dönemde uyanıyorduk şimdi ise ayaktayız ve yürüyoruz. Elbette isterseniz hızımızın seviyesini tartışabiliriz ancak doğru yönde ilerlediğimiz açık." dedi. Tüm müttefiklerin tehditlerin farkında olduğunu, bu yüzden geçen yılki Lahey Zirvesi'nde daha fazla savunma yatırımı taahhüdünde bulunulduğunu belirten Cavo Dragone, "Şimdi bu taahhütlerin yanında, bunların hayata geçirilmesini de görmeyi umuyoruz. Bunun doğru bir duruş olduğunu düşünüyorum. Hedefe ulaştık mı? Hayır. Yapmamız gereken daha çok şey var ancak doğru yönde ilerlediğimize inanıyorum. NATO bugün daha güçlü ve daha kararlı. Günümüzün ihtiyaç duyduğu ittifak da budur." diye konuştu. Cavo Dragone, İttifak açısından dönüşümlere şahit eden bir dönemde Askeri Komiteye başkanlık ederken, müttefikler arasında görüş ayrılıklarının süreçleri yavaşlatabildiğini ancak bunun avantajlarının dezavantajlarından çok daha fazla olduğunu söyledi.