  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzman çavuşun canı oldu: İzne geldi canından oldu! Canlı yayında olay açıklama: Türkiye, o ülkeyle 3-5 gün savaşabilir Motorine zam geldi! Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı Vatandaşların heyecanını kursaklarında bıraktılar: Depozito sistemi başlar başlamaz zam yapıldı CHP’de sular durulmuyor... Gündemi sarsan iddia gece yarısı geldi: Görevden alınacaklar Okyanusun tam 600 metre altından vuracaklar! 13 bin 800 tonluk nükleer canavar denizlere iniyor “Bu işte patron biziz” diyenler bile kabul etti! Dünyanın tercihi Türk savunma sanayii oldu Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu: ÖTV’siz araç için kritik gelişme
Dünya
10
Yeniakit Publisher
Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Ankara Zirvesi öncesinde yaptığı çarpıcı açıklamalarda Türkiye’nin İttifak içindeki vazgeçilmez konumuna dikkat çekti. Türkiye’nin sadece coğrafi olarak değil, askeri kapasitesi ve üretim hızıyla da İttifak'ın merkezinde yer aldığını vurgulayan Dragone, savunma sanayisi tesislerine gerçekleştirdiği ziyaretin kendisini "çok etkilediğini" itiraf etti. Amiral, Türkiye’nin teslimat kabiliyeti ve üretim başarısıyla diğer müttefik ülkelere örnek teşkil ettiğini belirterek Ankara’ya olan güvenlerini tazeledi.

#1
Foto - Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı

Cavo Dragone, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Brüksel'deki Karargah'ta AA muhabirinin sorularını cevapladı. Bu görevi Ocak 2025'te üstlenen Cavo Dragone, ilk izlenimlerinin NATO'nun geldiği noktada "güçlü ve sağlıklı" bir ittifak olduğunu, 1,5 yılın ardından bu gözlemini teyit ettiğini dile getirdi.

#2
Foto - Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı

Cavo Dragone, "Bugün şunu söyleyebilirim ki, artık ilerliyoruz. O dönemde uyanıyorduk şimdi ise ayaktayız ve yürüyoruz. Elbette isterseniz hızımızın seviyesini tartışabiliriz ancak doğru yönde ilerlediğimiz açık." dedi. Tüm müttefiklerin tehditlerin farkında olduğunu, bu yüzden geçen yılki Lahey Zirvesi'nde daha fazla savunma yatırımı taahhüdünde bulunulduğunu belirten Cavo Dragone, "Şimdi bu taahhütlerin yanında, bunların hayata geçirilmesini de görmeyi umuyoruz. Bunun doğru bir duruş olduğunu düşünüyorum. Hedefe ulaştık mı? Hayır. Yapmamız gereken daha çok şey var ancak doğru yönde ilerlediğimize inanıyorum. NATO bugün daha güçlü ve daha kararlı. Günümüzün ihtiyaç duyduğu ittifak da budur." diye konuştu. Cavo Dragone, İttifak açısından dönüşümlere şahit eden bir dönemde Askeri Komiteye başkanlık ederken, müttefikler arasında görüş ayrılıklarının süreçleri yavaşlatabildiğini ancak bunun avantajlarının dezavantajlarından çok daha fazla olduğunu söyledi.

#3
Foto - Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı

Amiral, "İttifak 32 demokrasiden oluşuyor ve aralarında bazı görüş ayrılıklarının bulunması normal. Hatta bunların, uzlaşıya ulaşmak, konuşmak, tartışmak ve ortak bir noktada buluşmak açısından bir değer kattığını söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı. Müttefiklerin de farklılıkların, birlikte plan yaparak karşılıklı güveni sağlamanın sunduğu avantajlara kıyasla çok daha küçük olduğunu gördüğünü vurgulayan Cavo Dragone, "Karşılıklı güven her geçen gün daha da güçleniyor. Uyum ise benim en önemli sorumluluğum. Bu, her gün özen göstermemiz ve güçlendirmemiz gereken bir unsur. Ancak bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı

Cavo Dragone, askeri planlama açısından Ankara Zirvesi'nden beklentilerini şöyle özetledi: "Askeri açıdan bakıldığında bizim için bildirilerden çok somut adımlar önem taşıyor. Bildirgeler basittir, bizim ihtiyaç duyduğumuz şey sahadaki somut etkiler ve sonuçlardır. Bu nedenle askeri açıdan en büyük beklentimiz verilen taahhütlerin yerine getirilmesidir. Lahey Zirvesi'nde verilen sözler vardı. Şimdi bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Elbette bir yıl içinde her şeyin tamamlanmasını beklemek gerçekçi olmaz. Ancak fikirlerin ve açıklamaların artık somut sonuçlara dönüştüğünü gösterecek gerçek adımlar atılması gerekiyor. Ukrayna'ya yönelik de daha güçlü bir taahhüt bekliyorum. Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu süre boyunca yanında olunacağı yönündeki kararlılığın sürmesini bekliyorum. Savunma sanayisinden de mevcut olumlu ivmenin korunması ve en iyi şekilde değerlendirilmesi yönünde bir taahhüt bekliyorum."

#5
Foto - Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı

ABD'nin Avrupa'daki askeri katkılarını azaltmasına değinen Cavo Dragone, Avrupa'nın bu boşluğu doldurabileceğine inandığının altını çizdi. Cavo Dragone, bunun zaten yapılması gereken bir ödev olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bana göre bu dengesizlik bir yıl önce de açıktı ve biz savunma duruşumuzu yeniden şekillendirmek için çalışıyoruz. NATO yapısına yapılan yatırımlar konusunda daha büyük bir taahhüt söz konusu. Elbette zaman gerektiren alanlar var, bunlar bir gecede gerçekleştirilemez ancak bunu başarabileceğimize inanıyorum."

#6
Foto - Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı

Mevcut ivmenin sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Cavo Dragone, "Yatırımlar konusunda önemli adımlar atıldı. Aynı zamanda kendi topraklarımızın savunmasının sorumluluğunu üstlenme konusunda da ilerleme sağlandı. İyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Ankara'nın da bu kararlılığı ülkeler nezdinde daha da güçlendireceğine inanıyorum." diye konuştu. Türkiye'nin NATO içerisindeki rolüyle ilgili düşünceleri sorulan Cavo Dragone, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye güçlü bir müttefik. İttifak'ın ikinci büyük ordusuna sahip ve elbette bu bir güç ancak bunun yanında coğrafi konumu da son derece önemli. Karadeniz, Akdeniz ve Orta Doğu'nun tam merkezinde yer alıyor. Hem coğrafi hem de askeri açıdan Türkiye zaten çok çok önemli bir görev üstleniyor. Yakın zamanda savunma sanayi tesislerini ziyaret ettim. Gerçekten etkileyiciydi. Beni çok etkilediğini söyleyebilirim.

#7
Foto - Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı

Benim değerlendirmeme göre, Türkiye güçlü bir müttefik ve gelecekte daha da güçlü olacak. Ayrıca Türkiye'nin diğer müttefik ülkelere örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü savunma sanayisine yatırım, üretim hızı ve teslim kabiliyeti açısından gerçekten en üst düzeyde bulunuyor. Coğrafi olarak Türkiye İttifak'ın sınır hattında yer alıyor olabilir ancak birçok önemli konuda İttifak'ın tam merkezinde bulunuyor. Türkiye'ye güveniyoruz ve onu müttefikimiz olarak görmekten memnuniyet duyuyoruz."

#8
Foto - Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı

Cavo Dragone, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının da müttefikler arasında güven temelinde ele alınması gerektiğine işaret ederek, "Birbirimize güvenmeye devam edebilirsek, bugün yaptığımız gibi, bunun tüm İttifak’ın temel anahtarı olduğunu düşünüyorum. '32' sadece bir sayı değil. Eğer bunun sunduğu imkanlardan gerçekten yararlanabilirsek, bundan çok daha fazlasını ifade ediyor." dedi.

#9
Foto - Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem

Adıyaman'da saat akşam saatlerine doğru 18.24'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hesaba itiraz ettiği börekçide dövülmüştü: Öldü
Gündem

Hesaba itiraz ettiği börekçide dövülmüştü: Öldü

Sakarya Adapazarı’ndaki bir börekçide ücret tartışması yaşadığı işletme çalışanı tarafından dövülen 76 yaşındaki Necmi Ertuna, olaydan üç ay..
Hz. Nuh’u andılar, dönüşte 4 ayrı kaza yaptılar: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı!
Gündem

Hz. Nuh’u andılar, dönüşte 4 ayrı kaza yaptılar: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı!

Şırnak'taki Cudi Dağı'nda düzenlenen Hz. Nuh'u anma töreninin ardından dönüş yolunda geçenlerin yaptığı dört ayrı trafik kazasında ilk belir..
THY’den Ankara uçuşlarıyla ilgili duyuru: Ücretsiz yapılacak
Gündem

THY’den Ankara uçuşlarıyla ilgili duyuru: Ücretsiz yapılacak

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanacak aksaklıklar nedeniyle Türk Hava Yoll..
Sıcak çarpmasında kritik 30 dakikaya dikkat!
Yaşam

Sıcak çarpmasında kritik 30 dakikaya dikkat!

Uzmanlar, sıcak çarpmasının hayati risk taşıdığına dikkat çekerek, ilk 30 dakikada uygulanacak hızlı soğutmanın yaşam kurtardığını belirtti...
KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı
Gündem

KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 64 yaşındaki kişi, Güney Kıbrıs Rum Kesim..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23