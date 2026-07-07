Hiç tereddüt etmeden tam not verdiler! Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı
NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Ankara Zirvesi öncesinde yaptığı çarpıcı açıklamalarda Türkiye’nin İttifak içindeki vazgeçilmez konumuna dikkat çekti. Türkiye’nin sadece coğrafi olarak değil, askeri kapasitesi ve üretim hızıyla da İttifak'ın merkezinde yer aldığını vurgulayan Dragone, savunma sanayisi tesislerine gerçekleştirdiği ziyaretin kendisini "çok etkilediğini" itiraf etti. Amiral, Türkiye’nin teslimat kabiliyeti ve üretim başarısıyla diğer müttefik ülkelere örnek teşkil ettiğini belirterek Ankara’ya olan güvenlerini tazeledi.