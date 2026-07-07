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Yerel O ilde deniz sıcaklığı 29 dereceye çıktı!
Yerel

O ilde deniz sıcaklığı 29 dereceye çıktı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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O ilde deniz sıcaklığı 29 dereceye çıktı!

Hava sıcaklığının 33 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 29 dereceye ulaştığı Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda yoğunluk yaşanırken, sahil boyunca renkli görüntüler oluştu.

Yaz aylarının ortalarında sıcak havanın etkisini göstermesiyle tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için plajlara yöneldi. Alanya'nın en gözde turizm noktalarından Kleopatra Plajı'nda bazı turistler Akdeniz'in serin sularına girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.
Alanya açıklarında düzenlenen tekne turları da yoğun ilgi gördü. Akdeniz'in berrak sularında geziye çıkan turistler, teknelerin güvertelerinde güneşlenerek manzaranın tadını çıkardı. Mavi yolculuğa çıkan tatilciler zaman zaman denize girerek serinlerken, bol bol fotoğraf çekerek tatillerini ölümsüzleştirdi. Öte yandan sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar ve turistler, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti. Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda kişi sahillerde vakit geçirirken, işletmelerde de hareketlilik yaşandı.

"Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum"

Tatil için Alanya'yı tercih eden Bahti Kurtay, "Alanya'ya daha önceki senelerde gelmiştim. 2 aya yakındır buradayım. Alanya'yı oldukça beğeniyorum. Kleopatra plajı oldukça ünlü bir yer ondan esinlenerek geldim. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum'' dedi.

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