Dünya Bankası Türkiye kararını duyurdu

IFC Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan Direktörü Lisa Kaestner da yaptığı değerlendirmede özel sektör perspektifinden bakıldığında KOBİ’lerin ekonominin en geniş tabanını oluşturduğunu, tedarik zincirleri, yerel piyasalar, ihracat ve dijital dönüşüm açısından büyük önem taşıdıklarını söyledi. Bir KOBİ büyüdüğünde, bunun faydasının yalnızca o işletmeyle sınırlı kalmadığını ifade eden Kaestner, söz konusu faydanın tedarikçilere, çalışanlara, müşterilere ve yerel topluluklara da yansıdığına dikkati çekti. Kaestner, KOBİ’ler için doğru finansman araçlarının istihdam ve verimlilikle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak IFC’nin Türkiye’deki yaklaşımının buna dayandığını ve KOBİ’lerin yatırım yapabilmeleri, büyüyebilmeleri, daha fazla istihdam oluşturabilmeleri için finansmana erişimlerini desteklemek olduğunu kaydetti. IFC açısından istihdam etkisinin iki kanaldan ortaya çıktığını söyleyen Kaestner, şu değerlendirmelerde bulundu: "KOBİ’lerin bankalar ve finansal kurumlar aracılığıyla daha uzun vadeli finansmana erişmesini sağlamak ve daha küçük işletmeleri büyük şirketler ve değer zincirleri üzerinden pazarlara bağlamak. Bu iki kanal birlikte çalıştığında etki daha da güçleniyor. KOBİ’ler yeni ekipman alabiliyor, dijital satış kanalına geçebiliyor, enerji verimliliğine yatırım yapabiliyor veya ihracata hazırlanabiliyor. Zaman içinde bu değişimler daha güçlü işletmeler ve daha dayanıklı işler anlamına geliyor. KOBİ finansmanı yalnızca kredi miktarıyla ilgili değil. Vade, teminat yapıları, döviz veya yerel para cinsinden finansmana erişim, borçlanma maliyetleri ve ürün çeşitliliği de önem taşıyor. IFC’nin özel bankalarla çalışmasının nedeni de KOBİ’lere daha uygun, daha uzun vadeli ve daha hedefli finansal ürünlerin geliştirilmesini desteklemek."