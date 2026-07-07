En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!
Dünyanın gözü Ankara'daki NATO zirvesine kilitlenmişken, en fazla savaş uçağı olan NATO ülkeleri merak konusu oldu. Peki en çok savaş uçağı olan ülkeler hangileri?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın gözü Ankara'daki NATO zirvesine kilitlenmişken, en fazla savaş uçağı olan NATO ülkeleri merak konusu oldu. Peki en çok savaş uçağı olan ülkeler hangileri?
ANKARA'DA TARİHİ NATO ZİRVESİ BAŞLIYOR! Tarihler 7 Temmuz 2026'yı gösterirken, küresel güvenliğin kalbi Türkiye'de atıyor. İttifakın geleceğini şekillendirecek olan kritik NATO Zirvesi, bugün Ankara'da dünya liderlerinin katılımıyla başlayacak.
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NATO'NUN EN ÇOK SAVAŞ UÇAĞINA SAHİP ÜLKELERİ AÇIKLANDI! Zirve devam ederken, ittifakın askeri kapasitelerine dair çarpıcı veriler de kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan güncel listeye göre, NATO'nun en fazla savaş uçağına sahip ülkeleri de ortaya çıktı...
NATO'NUN EN ÇOK SAVAŞ UÇAĞINA SAHİP ÜLKELERİ AÇIKLANDI! Zirve devam ederken, ittifakın askeri kapasitelerine dair çarpıcı veriler de kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan güncel listeye göre, NATO'nun en fazla savaş uçağına sahip ülkeleri de ortaya çıktı...İŞTE EN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI OLAN NATO ÜLKELERİ!
15) PORTEKİZ
14) HOLLANDA
13) ROMANYA
12) FİNLANDİYA
11) İSVEÇ
10) KANADA
9) İSPANYA
8) POLONYA
7) YUNANİSTAN
6) ALMANYA
5) BİRLEŞİK KRALLIK
4) İTALYA
3) FRANSA
2) TÜRKİYE
1) ABD/ derleyen: haber7
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