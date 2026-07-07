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En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

Dünyanın gözü Ankara'daki NATO zirvesine kilitlenmişken, en fazla savaş uçağı olan NATO ülkeleri merak konusu oldu. Peki en çok savaş uçağı olan ülkeler hangileri?

#1
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

ANKARA'DA TARİHİ NATO ZİRVESİ BAŞLIYOR! Tarihler 7 Temmuz 2026'yı gösterirken, küresel güvenliğin kalbi Türkiye'de atıyor. İttifakın geleceğini şekillendirecek olan kritik NATO Zirvesi, bugün Ankara'da dünya liderlerinin katılımıyla başlayacak.

#2
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

F-35 SORUSUNA YANIT Trump, Türkiye'ye F-35 verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya yanıt vererek; "Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz. F-35 konusunda bir karar vereceğiz." dedi.

#3
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

NATO'NUN EN ÇOK SAVAŞ UÇAĞINA SAHİP ÜLKELERİ AÇIKLANDI! Zirve devam ederken, ittifakın askeri kapasitelerine dair çarpıcı veriler de kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan güncel listeye göre, NATO'nun en fazla savaş uçağına sahip ülkeleri de ortaya çıktı...

#4
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

NATO'NUN EN ÇOK SAVAŞ UÇAĞINA SAHİP ÜLKELERİ AÇIKLANDI! Zirve devam ederken, ittifakın askeri kapasitelerine dair çarpıcı veriler de kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan güncel listeye göre, NATO'nun en fazla savaş uçağına sahip ülkeleri de ortaya çıktı...İŞTE EN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI OLAN NATO ÜLKELERİ!

#5
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

15) PORTEKİZ

#6
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

14) HOLLANDA

#7
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

13) ROMANYA

#8
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

12) FİNLANDİYA

#9
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

11) İSVEÇ

#10
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

10) KANADA

#11
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

9) İSPANYA

#12
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

8) POLONYA

#13
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

7) YUNANİSTAN

#14
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

6) ALMANYA

#15
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

5) BİRLEŞİK KRALLIK

#16
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

4) İTALYA

#17
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

3) FRANSA

#18
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

2) TÜRKİYE

#19
Foto - En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu!

1) ABD/ derleyen: haber7

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