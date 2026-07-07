Siyonistleri korku sardı: “Umarız Türkiye F-35’leri alamaz”

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Batı Kudüs'te basın toplantısı düzenleyen katil Saar, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım nedeniyle yaptığı açıklamaların düşmanca olduğunu iddia eden Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neler söyleyeceği konusunda spekülasyon yapmayacağını ileri sürdü.

Katil Netanyahu’nun eli kanlı haydutu Saar, Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına yeniden erişim sağlamasına hazır olduklarını açıklayacağına ilişkin haberin sorulması üzerine, bu konuda spekülasyon yapmayacağını, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almasına karşı olduklarını ve terör edvleti İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu'nun bunu bizzat ABD Başkanı Trump'a ilettiğini belirtti.

Terör devleti İsrail için bölgede "niteliksel askeri üstünlüğü"nü korumasının kritik öneme sahip olduğunu iddia eden Saar, ABD'nin politikasının da bu üstünlüğü desteklemek olduğunu savundu.

Katil Saar, "İsrail'in dostu Trump ve yönetiminin de bu politikayı benimsediğini" ve bu nedenle Türkiye'ye F-35 satışının gerçekleşmeyeceğini ümit ettiğini ileri sürdü.

Konuşmasında, Gazze'de Trump planının uygulanmasını istediklerini iddia eden eli kanlı haydutu Saar, ülkenin güneyinde geniş bir alanı işgal ettikleri Lübnan'da ise toprak hırslarının olduğunu savundu.

Terör devleti İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, katil Saar'ın Alman mevkidaşıyla bu yıl içerisinde 9 kez bir araya geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ikilinin, Almanya'nın 2030 yılına kadar "Holokost araştırmaları, belgeleme, eğitim ve anma faaliyetleri için Yad Vashem Holokost Anma Merkezi'ne yıllık 5 milyon avro mali destek sağlamasını" öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi.