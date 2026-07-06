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Gündem ABD-İsrail’in bir algısı daha çöktü: 'Öldü' denilen Ahmedinejad, Humeyni’nin cenazesinde!
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ABD-İsrail’in bir algısı daha çöktü: 'Öldü' denilen Ahmedinejad, Humeyni’nin cenazesinde!

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ABD-İsrail’in bir algısı daha çöktü: 'Öldü' denilen Ahmedinejad, Humeyni’nin cenazesinde!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı terör saldırılarında hayatını kaybettiği ileri sürülen eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, aylarca sonra ilk kez görüntülendi. Ahmedinejad, saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde ortaya çıktı. Ahmedinejad'ın korumalarıyla halkın arasında yürüdüğü görüldü.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez görüntülendi. ABD ve İsrail’in öldüğünü öne sürdüğü Ahmediejad, Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi.

İran basınında yer alan ve dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntüler, eski Ahmedinejad'ın hayatta olduğunu da doğruladı.

KORUMALARIYLA HALKIN ARASINA KARIŞTI

Hamaney için Tahran’da düzenlenen ve yüzbinlerce İran’lının katıldığı cenaze yürüyüşünde kameralara yansıyan Ahmedinejad'ın, koruma kalkanı eşliğinde halkın arasında yürüdüğü görüldü.

Uzun bir aradan sonra ilk kez kalabalıkların içine karışarak açıkça görüntü veren eski cumhurbaşkanının törendeki anları, hem İran hem de uluslararası basının dikkatini çekti.

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