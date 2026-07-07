Gurbetçilere müjde! AJET o uçuşları yarın resmen başlatıyor!
AJet, Sivas ile Almanya'nın Köln kenti arasında direkt uçuş seferlerini başlatıyor.
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AJet, Sivas ile Almanya'nın Köln kenti arasında direkt uçuş seferlerini başlatıyor.
Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre yeni uçuş hattı, hem gurbetçi vatandaşların memleketlerine ulaşımını büyük ölçüde kolaylaştırmayı hem de Sivas'ın uluslararası hava ulaşım ağını güçlendirmeyi hedefliyor.
HAFTADA BİR KARŞILIKLI SEFER DÜZENLENECEK Yeni uçuş programına göre seferler haftalık olarak gerçekleştirilecek. Sivas'tan Köln'e uçuşlar çarşamba günleri yapılırken, dönüş seferleri ise perşembe günleri Köln'den Sivas'a gerçekleştirilecek.
ULUSLARARASI ULAŞIM AĞI GÜÇLENECEK Sivas Valiliği, yeni uçuş hattının yalnızca gurbetçilerin memleketlerine ulaşımını kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda kentin uluslararası hava ulaşım ağına da katkı sağlayacağını belirtti.
Yeni seferlerle birlikte Sivas'ın yurt dışı bağlantılarının güçlenmesi ve bölgenin ulaşım imkanlarının gelişmesi hedefleniyor.
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