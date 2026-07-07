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Dünya Bu zalimliği tanımlayacak kelime yok! Meyve ağaçlarını bile söküp attılar
Dünya

Bu zalimliği tanımlayacak kelime yok! Meyve ağaçlarını bile söküp attılar

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Bu zalimliği tanımlayacak kelime yok! Meyve ağaçlarını bile söküp attılar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka’da birçok belde ve köye baskın düzenledi. Nablus’un güneyindeki Madama beldesinde İsrail askerlerinin onlarca meyve ağacını yerinden söktüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail askerleri Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Madama beldesine baskın gerçekleştirdi.

Baskın sırasında İsrail ordusuna ait bir iş makinesi, belde toprakları üzerine inşa edilen kaçak çevre yolunun yakınında bulunan onlarca meyve ağacını söktü. Ağaçların, “yola yakın olduğu” gerekçesiyle yerinden çıkarıldığı belirtildi.

FİLİSTİNLİ GENÇLERE MÜDAHALE

İsrail askerleri, Batı Yaka’nın Ramallah kentine bağlı Beyt Rima ve Kefr Ayn beldelerine de baskın düzenledi. Baskınlar sırasında Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale edildi.

Ramallah’ın doğusundaki El-Muğayyir köyüne de giren İsrail güçlerinin bazı mahallelerde konuşlandığı, ancak bölgede herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı aktarıldı.

EL-BİRE’DE BİNA ÇATISI KONTROL ALTINA ALINDI

El-Bire kentinde ise İsrail ordusu Satih Merhaba Mahallesi’ne baskın düzenledi. Bölgeye yayılan askerler, mahallenin doğusunda bulunan ve Filistin toprakları üzerine kurulu “Psagot” Yahudi yerleşim birimine bakan bir binanın çatısına çıktı.

İsrail askerlerinin söz konusu binanın çatısını kontrol altına aldığı bildirildi.

BATI ŞERİA’DA GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte artırdığı baskı ve saldırılar, bölgede ağır sonuçlara yol açtı.

Bu süreçte 1175 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı. Yaklaşık 24 bin Filistinli tutuklanırken, 33 bin kişi de zorla yerinden edildi.

6 AYDA 11 BİNDEN FAZLA SALDIRI

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2026’nın ilk altı ayında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 11 bin 74 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar, bölgede Filistinlilere yönelik baskının sistematik şekilde sürdüğünü ortaya koydu.

BATI ŞERİA’DA 365 YASA DIŞI YERLEŞİM BULUNUYOR

Batı Yaka’da İsrail’in 1967’deki işgalinin ardından çok sayıda yasa dışı Yahudi yerleşimi inşa edildi. İlk yerleşim birimlerinden biri olarak kabul edilen Kefar Etzion’un ardından bölgede yerleşim faaliyetleri hızla genişledi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now’ın 2024 verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşıyor. Buna karşılık Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu 500 bini aşmış durumda.

ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE YASA DIŞI

İsrail hükümetinin onay verdiği yerleşimlerin yanı sıra, aşırı sağcı Yahudi gruplar tarafından kurulan ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan çok sayıda yerleşim bulunuyor.

Verilere göre Batı Yaka’da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi yer alıyor. İsrail’in işgal ettiği topraklarda yerleşim birimleri kurması ve kendi nüfusunu bu bölgelere taşıması, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

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