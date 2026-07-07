Antalya rüşvet davasında 3. duruşma: Böcek'e 258,6 milyon liralık müsadere talebi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında açılan davanın üçüncü duruşması başladı. Görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 41 sanık, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hesap veriyor.

Duruşma, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görüldü. İlk günde tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve tutuksuz yargılanan bazı sanıklar salonda hazır bulundu.

702 sayfalık iddianamede 26 ayrı iddia

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 702 sayfalık iddianame, belediyedeki çeşitli işlemler ve mali hareketlere ilişkin 26 ayrı iddia üzerine hukuki değerlendirme içeriyor.

İddianamedeki değerlendirmelere göre, yerel seçim sürecindeki propaganda faaliyetleri kapsamında bazı reklam harcamaları iş adamlarına fatura ettirildi. Bazı taşınmaz ve araçlar üçüncü kişiler üzerine geçirildi, yüksek tutarlı para ve döviz transferleri yapıldı, iskan ve ruhsat işlemleri karşılığında menfaat sağlandığı öne sürüldü.

Savcılık, incelenen bazı iddialar yönünden kamu davası açılması için yeterli delil bulunmadığını da değerlendirdi. Değerlendirmelerin taraf beyanları, MASAK finansal verileri, HTS analizleri, tapu kayıtları ve mali inceleme raporları birlikte incelenerek yapıldığını belirtti.

258,6 milyon liralık müsadere talebi

Soruşturma kapsamındaki aramalar ve mali incelemelerde yaklaşık 170 milyon lira tutarında nakit mevduata el konuldu. Savcılık ayrıca 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, bir saat ve bir cep telefonu için de müsadere istedi.

Bu mal varlığının toplam değeri yaklaşık 258,6 milyon lira olarak hesaplandı. İddianamenin Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle kamu davası açıldı.

"Suçu meslek edinme" değerlendirmesi

İddianamede Mustafa Gökhan Böcek hakkında ağır bir değerlendirme yer aldı. Savcılık, Böcek'in resmi bir geliri bulunmamasına rağmen elde ettiği öne sürülen menfaatlerin kaynağını gizlemek amacıyla bazı mal varlığı değerlerini üçüncü kişiler üzerine tescil ettirdiğini ya da meşru gelir gibi göstermeye çalıştığını savundu.

Bu kapsamda savcılık, Mustafa Gökhan Böcek'in Türk Ceza Kanunu'nun 58'inci maddesi uyarınca "suçu meslek edinen kişi" olarak cezalandırılmasını talep etti.

Tanık Gülcan E. döviz bürosunu anlattı

Tanıkların dinlendiği duruşmada konuşan Gülcan E., 1998-2025 yılları arasında F. Döviz'de kasiyer olarak çalıştığını söyledi. "Döviz bürosunun muhasebe kayıtları A.Y.'nin petrol ofisinde tutuluyordu. Kuyum firması açmak istiyorlardı. Uzun süre çalıştığım için firmayı benim üzerime yaptılar, ben de sorgulamadım" dedi.

Dükkanın kendi üzerine kayıtlı olduğunu ancak gerçek sahiplerinin Mustafa ve Erkan isimli kişiler olduğunu belirten Gülcan E., "L. Kuyumculuk benim üzerime açıldı. İdareden Mustafa ve Erkan beyin talimatıyla kişilerin hesabına para geçiyordu. Gökhan Böcek'i tanımıyorum, döviz bürosuna geldiğini görmedim" ifadelerini kullandı.

İlker Arslan'a ilişkin tanık beyanları

Tutuksuz yargılanan İlker Arslan'a ilişkin iddialar kapsamında dinlenen Sevim D., Arslan'ın halasının oğlu olduğunu söyledi. "Buraya atanmadan önce mali olarak hazır değildi, kirada oturuyordu. Ankara'daki yaklaşık 5 milyon TL değerindeki imarlı arsasının satışı hakkında yardım istedi. Ataması gerçekleşince yeri taksitli sattığını söyledi" dedi.

Aynı olayla ilgili dinlenen Yusuf Burak S. ise arsanın değeri hakkında uzman görüşü hazırladığını anlattı. "Bu raporu 15 Ağustos 2024 tarihinde hazırladım. İlgili rapor karşılığında herhangi bir ücret talep etmedim" diye konuştu.

Mustafa Gökhan Böcek: "İddialar iş ve ticaretten ibaret"

Savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Gökhan Böcek, yaklaşık bir yıldır tutuklu olduğunu belirtti. "20 Ağustos 2025'ten bu yana tutukluyum. Geldiğimiz noktada hakkımdaki iddialar iş, ticaret ve alışverişten ibarettir" dedi.

Tutuklanma talebini duyduğunda yurt dışında olduğunu ifade eden Böcek, "Babamın nüfuzunu hiçbir zaman kullanmadığımı biliyordum. Tutuklandığım gün oğlum 7 aylıktı, hala tutukluyum. Bir baba olarak bunun manevi yükünü taşıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek sağlık durumunu anlattı

Tutuklu yargılanan Muhittin Böcek ise cezaevindeki 367'nci gününde olduğunu söyledi. "Tutuklandığım 5 Temmuz tarihi itibarıyla cezaevindeki 367'nci günümdeyim. Ben bu topraklarda doğdum, yine bu topraklarda öleceğim. Hayatımız boyunca adalete güvendik" dedi.

Sağlık sürecine değinen Böcek, Türkiye'de en ağır Covid süreçlerinden birini geçirdiğini ve 108 gün hastanede tedavi gördüğünü anlattı. "5 Temmuz'da cezaevine geldiğimde günde 12 ilaç kullanıyordum. Bugün ise günde 25 ilaç kullanmak zorundayım" dedi.

Konyaaltı'nda aralıksız belediye başkanlığı yaptığını belirten Böcek, bu görevi sırasında hiçbir ihaleye girmediğini savundu. "Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde ise bin 250 ihale yapıldı. Görev yaptığım belediyeleri hiçbir zaman kamu zararına uğratmadım" dedi.

Kendisinin de devlet terbiyesi almış bir insan olduğunu vurgulayan Böcek, "Hesabını veremeyeceğim hiçbir işin içinde olmadım. Kas kaybı yaşadım, 12 kilo verdim. Akçeli işlerle, parayla, pulla hiçbir zaman işim olmadı. Heyetinizin merhametine ve adaletine ihtiyacım var, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tutukluluk ve tahliye kararları

2'si tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın 8 Mayıs 2026'da görülen ikinci duruşmasında mahkeme, Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tahliye taleplerini reddetti ve tutukluluğun devamına karar verdi.

Mart 2026'daki ilk duruşmalarda tahliye edilip savcılık itirazıyla yeniden tutuklanan Fazlı Ateş, Mayıs 2026'daki ara kararla adli kontrol şartıyla yeniden serbest kaldı. Daha önce tutuklu bulunan İlker Arslan ve Mehmet Okan Kaya da adli kontrolle serbest bırakıldı. Mehmet Okan Kaya, ANSET soruşturması davasında yeniden tutuklandı.

Muhittin Böcek'in, ikinci duruşmanın ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa ek ifade verdiği ve bu ifadelerde 2024 yerel seçim sürecine ilişkin iddialarda bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Duruşmanın öğleden sonra devam edeceği bildirildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Dava kimler hakkında açıldı? Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek dahil 2'si tutuklu toplam 41 sanık yargılanıyor.

Ne kadarlık müsadere talep edildi? Savcılık, yaklaşık 170 milyon lira nakit ile birlikte 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, bir saat ve bir cep telefonundan oluşan, toplam yaklaşık 258,6 milyon liralık mal varlığı için müsadere istedi.

Dava hangi mahkemede görülüyor? Dava, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görülüyor.

Duruşma ne zaman devam edecek? Üçüncü duruşmanın öğleden sonra devam edeceği bildirildi.