Mahkeme Böcekler için kararını verdi
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Mahkeme heyeti, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya eski belediye başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davanın görülmesine Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu’nda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve tutuksuz yargılanan bazı sanıklar salonda hazır bulundu.
Duruşmada tanık beyanlarının alınmasının ardından tutuklu sanıklar Mustafa Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek savunma yaptı.
Mustafa Gökhan Böcek, hakkındaki iddiaların suç niteliği taşımadığını belirterek tahliyesini talep etti.
Muhittin Böcek ise sağlık sorunlarına dikkat çekerek, cezaevinde kalma sürecinde sağlık durumunun kötüleştiğini ifade etti ve tahliye talebinde bulundu.
Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
Sanık savunmaları ve taraf beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamına hükmedip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.