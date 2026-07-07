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Ekonomi
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Rusya, apar topar Türkiye'nin kapısını çaldı: O hattı istiyorlar

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Rusya, apar topar Türkiye'nin kapısını çaldı: O hattı istiyorlar

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolos Vekili Rustem Khaziev, Türkiye'nin kapısını çalarak kritik hattın açılması gerektiğini söyledi.

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Foto - Rusya, apar topar Türkiye'nin kapısını çaldı: O hattı istiyorlar

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolos Vekili Rustem Khaziev, Trabzon ile Soçi arasında düzenli feribot seferlerinin başlatılması için çalıştıklarını belirtti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve ulaşım sorunları ele alındı.

#2
Foto - Rusya, apar topar Türkiye'nin kapısını çaldı: O hattı istiyorlar

Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği heyeti, Trabzon’da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi, karşılıklı işbirliği olanakları istişare edildi. Düzenlenen toplantıda, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler, Rusya pazarındaki güncel gelişmeler, yatırım ve iş birliği fırsatları ele alındı.

#3
Foto - Rusya, apar topar Türkiye'nin kapısını çaldı: O hattı istiyorlar

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolos Vekili Rustem Khaziev ise iki ülkenin liderinin ortak görüşleri sayesinde ilişkilerin dış baskılara karşı dirençli olmasının büyük başarı olduğunu ifade ederek “Zorlu uluslararası duruma rağmen ülkelerimiz arasındaki ilişkiler birçok alanda istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Enerji sektöründe önemli başarılar elde ettik ve tarım sektöründeki ticaretimizi ilerletmekteyiz. Toplantımızın Trabzon’da gerçekleşmesi tesadüf değildir. Trabzon tarihsel olarak Karadeniz ticaretinin merkezi olmuştur ve verimli işbirliği için hala önemli bir potansiyele sahiptir” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Rusya, apar topar Türkiye'nin kapısını çaldı: O hattı istiyorlar

Rustem Khaziev, ortak çaba gerektiren bazı konuların gündemlerinde yer aldığını da belirterek “Bunlardan en önemlisi mevcut lojistik ve organizasyonel zorluklar nedeniyle Trabzon ile Soçi arasında düzenli feribot seferlerinin bulunmamasıdır. Söz konusu güzergahın yeniden faaliyete geçirilmesi, taşımacılık maliyetlerinin azalması, karşılıklı ticaret hacminin artması, turizm hareketliliğinin canlanması ve bölgelerimiz arasındaki insani bağların daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Trabzon-Soçi arasında gemi seferlerinin başlaması için çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Rusya, apar topar Türkiye'nin kapısını çaldı: O hattı istiyorlar

Toplantıda daha sonra Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği Müşaviri Samil Yanmurdin, Ticaret Mümessilliği Danışmanı Regina Gazizova ve Rusya Federasyonu Ekonomi Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Ruslan Bekuzarov tarafından Rusya’daki ticaret ortamı, yatırım olanakları ve diğer konularda bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi, katılımcıların soruları yanıtlandı.

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