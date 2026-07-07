Rusya, apar topar Türkiye'nin kapısını çaldı: O hattı istiyorlar

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolos Vekili Rustem Khaziev ise iki ülkenin liderinin ortak görüşleri sayesinde ilişkilerin dış baskılara karşı dirençli olmasının büyük başarı olduğunu ifade ederek “Zorlu uluslararası duruma rağmen ülkelerimiz arasındaki ilişkiler birçok alanda istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Enerji sektöründe önemli başarılar elde ettik ve tarım sektöründeki ticaretimizi ilerletmekteyiz. Toplantımızın Trabzon’da gerçekleşmesi tesadüf değildir. Trabzon tarihsel olarak Karadeniz ticaretinin merkezi olmuştur ve verimli işbirliği için hala önemli bir potansiyele sahiptir” şeklinde konuştu.