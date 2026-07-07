Akit TV ekibine de saldırmışlardı! Özgür’ün adamlarından gazeteciye darp

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Eskişehir’deki programında resmi protokol akışı esnasında basın mensupları ile koruma ekibi karşı karşıya geldi.

Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında, açılış konuşmaları öncesinde İstiklal Marşı'nın okunması için salondaki tüm katılımcılar ayağa kalktı.

Bu esnada sahne önünden ve yüksek noktalardan görüntü alan basın mensupları, İstiklal Marşı'nın bitimiyle birlikte görev yerlerine dönmek üzere hareketlendi.

Basın mensuplarını engellemeye çalıştılar

Görüntü alma işlemini tamamlayan gazetecilerin sahne üzerinden aşağıya inmeye çalıştığı esnada, koruma görevlileri basın mensuplarına müdahalede bulundu.

Gazeteciye saldırdı

Yaşanan engelleme sırasında genel başkanın koruması, sahneden inen bir basın mensubuna fiziksel müdahale etti.

Ardından bahse konu koruma, basın mensubuna yönelik “Sen kimsin” şeklindeki çıkışı, diğer gazetecilerin ve salondakilerin tepkisini çekti.

Vandallar azdı

CHP’de başını Özgür Özel’in çektiği bölücü kesimin giderek agresifleşmesi dikkatlerden kaçmıyor. Bugün gazeteciye saldıran Özgür’cüler, 9 Haziran tarihinde de TBMM önünde Akit TV ekibine saldırmıştı. Bölgede yaşananları aktaran ve gazetecilik faaliyeti dışında hiçbir eylemde bulunmayan Akit TV Muhabiri Muhammet Can Kutlu ve kameraman arkadaşımız Nuh Güneş, Özgür Özel destekçileri tarafından darp edilmişti. Ekip arkadaşlarımıza tekmelerle saldırmışlar, kameraya ahlaksızca hareketler yapmışlardı. Arkadaşlarımız 10 gün iş göremez raporu almıştı.