Artık Almanlar bile Yahudilerden bıktı: Batı Yaka’daki işgal kabul edilemez

Wadephul, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında, Batı Yaka'daki durum, Gazze'ye insani yardım ve Filistin'in geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wadephul, Filistin ile İsrail arasında iki devletli bir çözüm istediklerini belirterek, "Çatışmalara son vermek ve kalıcı bir barış sağlamak için tek yol olduğuna inanıyoruz. (İsrail'in) Yerleşim projeleri, barış umutlarını tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle, yerleşimlerin inşaatının devam etmesini büyük bir endişeyle izliyoruz." dedi.

Wadephul, "Batı Yaka'nın bazı bölgelerinin fiilen ilhak edilmesi uluslararası alanda kabul edilemez ve Almanya tarafından da hukuken kabul edilemez." diye konuştu.

Batı Yaka'daki Filistinlilerin siyasi ve ekonomik bir gelecek perspektifine ihtiyaç duyduğunu aktaran Wadephul, Filistin Yönetimi'nin acil reformlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Filistin Yönetimi'nin zayıflatılması İsrail'in güvenliğine hizmet etmez. Aksine, daha radikal güçlerin doldurabileceği bir boşluk yaratabilir." diyen Wadephul, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin sürdürülebilmesi için Filistin'e ait vergi ve gümrük gelirlerinin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Gazze'deki insani duruma da değinen Wadephul, üzerinde uzlaşılan yardım miktarlarına acilen ulaşılması gerektiğini belirterek, yardım kuruluşlarının bürokratik engeller nedeniyle çalışmalarının aksatılmaması çağrısında bulundu.

Yaklaşık 2 milyon insanın acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Wadephul, yardım planlarının Gazze Şeridi'nin tamamını kapsaması gerektiğini ifade etti.

Almanya'nın Filistin bölgelerine sağladığı mali desteğe de değinen Wadephul, görev süresi boyunca Alman fonlarının yalnızca Filistin halkını destekleyen projelere yönlendirilmesine özen gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilgili kaygılarını dile getiren Wadephul, İsrail'e yönelik nefret söylemi içeren eğitim faaliyetlerinin hiçbir koşulda desteklenmeyeceğini savundu.