Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı: Başkan Erdoğan karşıladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Trump'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.
Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi,küresel güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde alınacak kararlar nedeniyle de tarihi önem taşıyor.
NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.
ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan'ın daveti ile Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Trump'ın uçağı Ankara'ya inerken ABD başkanını Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.
Karşılamada iki liderin samimi sohbeti dikkat çekti.
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