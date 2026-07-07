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Suçluların korkulu rüyası! Şüphelileri saniyesinde yakalayan sistem

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Suçluların korkulu rüyası! Şüphelileri saniyesinde yakalayan sistem

Türkiye'nin gurur projelerine imza atan ASELSAN, yerli ve milli olarak ürettiği kamera sistemleri ile 7/24 güvenlik sağlıyor.

#1
Foto - Suçluların korkulu rüyası! Şüphelileri saniyesinde yakalayan sistem

ASELSAN ve Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ile beraber geliştirilen ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası ve GEKO Plaka Tanıma Sistemi altyapı bağımsız yapıları ile ihtiyaç duyulan her alanda hizmet veriyor.

#2
Foto - Suçluların korkulu rüyası! Şüphelileri saniyesinde yakalayan sistem

ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası anlık elde ettiği yüz fotoğraflarını saniyeler içerisinde EGM veritabanından sorguluyor ve sonuçlarını yine saniyeler içinde sunuyor. Şüphelilere göz açtırmayan bu kamera herhangi bir suç unsurunu yüz tanıma kabiliyeti ile anlık tespit ediyor ve güvenlik güçlerine kontrollü müdahale imkanı sağlıyor.

#3
Foto - Suçluların korkulu rüyası! Şüphelileri saniyesinde yakalayan sistem

GEKO Plaka Tanıma Sistemi ile ise tüm ışık şartlarında araç plakası, marka, tip ve renk bilgileri anında tespit edilerek 7/24 yüksek performanslı güvenlik önlemleri sunuluyor.

#4
Foto - Suçluların korkulu rüyası! Şüphelileri saniyesinde yakalayan sistem

ODAKAN Kameralar, GEKO Plaka Tanıma Sistemleri ve ROADGUARD Bütünleşik Araç İçi Yüz Tespit ve Plaka Tanıma Sistemine ek olarak analiz ve kayıt sistemlerinin entegre biçimde kullanıldığı Yapay Zeka Destekli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ülkemizde 81 il, 920 ilçede vatandaşların güvenliğinin sağlanmasında hayati bir görev üstleniyor. KGYS, kamu düzeninin korunması, iç güvenlik risklerine karşı önlem alınması ve kontrol faaliyetlerinin daha etkili biçimde yürütülmesi amacıyla tüm kolluk kuvvetleri tarafından aktif kullanılıyor.

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