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Türkiye
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5 il için kuvvetli yağış uyarısı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

5 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

#1
Foto - 5 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre, ülkenin güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olurken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

#2
Foto - 5 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Tahminlere göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

#3
Foto - 5 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji, Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

#4
Foto - 5 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Öte yandan Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.

#5
Foto - 5 il için kuvvetli yağış uyarısı!

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Foto - 5 il için kuvvetli yağış uyarısı!

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