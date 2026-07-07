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NATO Zirvesi’ne damga vuracak olay iddia! Trump, Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’ye müjdeyi bizzat verecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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NATO Zirvesi’ne damga vuracak olay iddia! Trump, Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’ye müjdeyi bizzat verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün Ankara'da başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde dikkat çeken bir F-35 iddiası gündeme geldi. Zirve kapsamında Erdoğan ile bir araya gelecek ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılımına yeşil ışık yakabileceği öne sürüldü. İddia, Ankara-Washington hattında savunma alanında yeni bir dönemin başlayabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

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#1
Foto - NATO Zirvesi’ne damga vuracak olay iddia! Trump, Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’ye müjdeyi bizzat verecek

Abd Başkanı Donald Trump'ın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşüne ilişkin önemli bir mesaj vermeye hazırlandığı iddia edildi.

#2
Foto - NATO Zirvesi’ne damga vuracak olay iddia! Trump, Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’ye müjdeyi bizzat verecek

New York Times'ın, dört üst düzey ABD yönetimi yetkilisine dayandırdığı haberine göre Trump, Türkiye'nin yeniden F-35 programına katılmasına izin verilmesine sıcak bakıyor.

#3
Foto - NATO Zirvesi’ne damga vuracak olay iddia! Trump, Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’ye müjdeyi bizzat verecek

Habere göre Trump'ın Ankara'da Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmede konunun ele alınması bekleniyor. Yetkililer, iki lider arasında bu konuda karşılıklı mektup alışverişi yapılabileceğini de öne sürdü.

#4
Foto - NATO Zirvesi’ne damga vuracak olay iddia! Trump, Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’ye müjdeyi bizzat verecek

Ancak haberde, Trump yönetiminin Kongre'nin getirdiği yasal kısıtlamaları nasıl aşacağı konusunda ABD'li yetkililer arasında görüş ayrılığı bulunduğu ifade edildi. Beyaz Saray ise New York Times'ın haberine ilişkin Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.

#5
Foto - NATO Zirvesi’ne damga vuracak olay iddia! Trump, Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’ye müjdeyi bizzat verecek

Türkiye'nin 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından Ankara- Washington ilişkilerinde ciddi gerilim yaşanmıştı. ABD yönetimi, S-400 sistemlerinin F-35 teknolojisi açısından güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmış, ayrıca CAATSA yaptırımlarını devreye sokmuştu.

#6
Foto - NATO Zirvesi’ne damga vuracak olay iddia! Trump, Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’ye müjdeyi bizzat verecek

ABD Kongresi de Türkiye'nin S-400 sistemlerine sahip olduğu sürece F-35 satışını yasaklayan düzenlemeyi kabul etmişti. New York Times'ın haberinde yer alan iddia, Ankara ile Washington arasında son dönemde hız kazanan normalleşme sürecinin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

#7
Foto - NATO Zirvesi’ne damga vuracak olay iddia! Trump, Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’ye müjdeyi bizzat verecek

Reuters'ın daha önce ulaştığı resmi bildirim belgesine göre Trump yönetimi, geçen ay Kongre'ye Türkiye'ye değeri 700 milyon doların üzerinde onlarca savaş uçağı motorunun satışına onay verilmesi yönündeki niyetini resmen bildirmişti. F-35 programına dönüş iddiasının gerçekleşmesi halinde bunun iki ülke arasındaki savunma iş birliğinde son yılların en önemli gelişmelerinden biri olacağı değerlendiriliyor.

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Yorumlar

Cengiz selçuk

ABD şu gerçeği anladı. Kore'de İrak ta savaşı kazandi. Yaninda Türkiye' vardı. Türkiye' olmadan savaş kazanamıyor.
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