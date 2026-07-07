NATO Zirvesi’ne damga vuracak olay iddia! Trump, Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’ye müjdeyi bizzat verecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün Ankara'da başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde dikkat çeken bir F-35 iddiası gündeme geldi. Zirve kapsamında Erdoğan ile bir araya gelecek ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılımına yeşil ışık yakabileceği öne sürüldü. İddia, Ankara-Washington hattında savunma alanında yeni bir dönemin başlayabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.