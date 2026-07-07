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Yerel Küçükçekmece'de panik anları: Çalışma sırasında merdiven çöktü!
Yerel

Küçükçekmece'de panik anları: Çalışma sırasında merdiven çöktü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Küçükçekmece'de inşaat çalışmaları sırasında yan taraftaki binanın merdiveni çöktü. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye yardımıyla tahliye edildi.

Olay, Fatih Caddesi Çatalçeşme Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde yapılan inşaat çalışmaları sonrası yan taraftaki binanın merdiveni çöktü. Bunun üzerine çok sayıda bina sakini evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla bazı vatandaşları bulundukları binadan çıkardı. Yaşanan durum mahallede korku ve paniğe neden olurken, olay hakkında ekiplerce inceleme başlatıldı. İnşaat işçileri de çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.
Yaşananları anlatan Kaan Yalçın isimli vatandaş ise, "Sabah uyandığımda merdivenin çöktüğünü gördüm. Ekipleri aradım. 2-3 saattir çalışma yapılıyor. Binaya giriş çıkış sağlayamıyoruz. Yetkililerin desteğini talep ediyoruz. İnşaat çalışması sırasında çöktü. Tüm daireler içeride. Çıkan 3-4 aile var. 10-12 kişi çıktı. İtfaiye ekipleri acil işi olanları çıkardı. Diğerleri şu an içeride bekliyor. Binaya giriş ve çıkış şu an yapılamıyor" şeklinde konuştu.

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