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Ve büyük müjde verildi: Karar iptal edildi, milyonlarca emekliye kesilen paraları geri ödenecek

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Ve büyük müjde verildi: Karar iptal edildi, milyonlarca emekliye kesilen paraları geri ödenecek

Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi, emekli maaşlarından yapılan haksız kesintiler hakkında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Çalışmadığı dönemde işveren hatası nedeniyle maaşı kesilen bir emeklinin davasını karara bağlayan yüksek mahkeme, yapılan kesintilerin iadesine hükmetti. Bu karar, benzer mağduriyet yaşayan binlerce emekli için hukuki bir yol haritası oluşturuyor.

#1
Foto - Ve büyük müjde verildi: Karar iptal edildi, milyonlarca emekliye kesilen paraları geri ödenecek

Yargıtay emekli maaşlarından yapılan kesintiler hakkında önemli bir karar verdi. Verilen emsal kararda emekli haklı bulunurken kesintilerin de iadesine hükmedildi.

#2
Foto - Ve büyük müjde verildi: Karar iptal edildi, milyonlarca emekliye kesilen paraları geri ödenecek

Çalışırken iş sözleşmesi feshedilen bir işçi daha sonra işe iade davası açarak kazandı. Ancak tekrar işe başlatılmadı. Buna rağmen işveren SGK’ye işe girerek çalışmaya başlamış gibi bildirim yaptı.

#3
Foto - Ve büyük müjde verildi: Karar iptal edildi, milyonlarca emekliye kesilen paraları geri ödenecek

SGK daha sonra emekli olan bu işçiye ödenen emekli aylıklarının iadesini isteyen bir karar aldı. Bunun üzerine emekli işçi bu dönemde fiili bir çalışması bulunmadığını belirterek menfi tespiti, Kurum işleminin iptali ile emekli maaşından yapılan kesintilerin Kurumdan tahsilini talep eden bir dava açtı.

#4
Foto - Ve büyük müjde verildi: Karar iptal edildi, milyonlarca emekliye kesilen paraları geri ödenecek

Diyarbakır 7. İş Mahkemesi’nde görülen davada işçinin başvurusu kabul edildi. SGK’nin işleminin iptaline ve kesintilerin iadesine karar verildi.

#5
Foto - Ve büyük müjde verildi: Karar iptal edildi, milyonlarca emekliye kesilen paraları geri ödenecek

Bunun üzerine SGK kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi SGK’nin başvurusu reddetti.

#6
Foto - Ve büyük müjde verildi: Karar iptal edildi, milyonlarca emekliye kesilen paraları geri ödenecek

SGK vazgeçmeyerek davayı bu kez de Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi de işçiyi haklı buldu. Daire İstinaf Mahkemesi’nin kararının onanmasına karar verirken dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin ise bölge adliye mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

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