Ve büyük müjde verildi: Karar iptal edildi, milyonlarca emekliye kesilen paraları geri ödenecek
Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi, emekli maaşlarından yapılan haksız kesintiler hakkında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Çalışmadığı dönemde işveren hatası nedeniyle maaşı kesilen bir emeklinin davasını karara bağlayan yüksek mahkeme, yapılan kesintilerin iadesine hükmetti. Bu karar, benzer mağduriyet yaşayan binlerce emekli için hukuki bir yol haritası oluşturuyor.