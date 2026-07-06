Ve büyük müjde verildi: Karar iptal edildi, milyonlarca emekliye kesilen paraları geri ödenecek

SGK daha sonra emekli olan bu işçiye ödenen emekli aylıklarının iadesini isteyen bir karar aldı. Bunun üzerine emekli işçi bu dönemde fiili bir çalışması bulunmadığını belirterek menfi tespiti, Kurum işleminin iptali ile emekli maaşından yapılan kesintilerin Kurumdan tahsilini talep eden bir dava açtı.