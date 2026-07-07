2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması
ABD merkezli askeri veri şirketi Global Firepower, üye ülkelerin bütçeleri, aktif personel sayıları, teknolojik yetkinlikleri ve lojistik kabiliyetlerini baz alarak hazırladığı "2026 NATO'nun En Güçlü Orduları" listesini yayınladı. Savunma sanayiinde hayata geçirdiği yerli ve milli teknoloji hamleleriyle küresel stratejistlerin yakın takibinde olan Türkiye, listede Almanya, İtalya, İspanya ve Polonya gibi birçok Avrupa devini geride bıraktı. İşte o dikkat çeken liste…