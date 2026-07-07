2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

NATO’nun en güçlü ordularına sahip ülkeleri belli oldu. Savunma sanayiinde attığı tarihi adımlar, yerli üretim teknolojileri ve jeopolitik konumuyla dünya askeri stratejistlerinin yakın takibinde olan Türkiye, küresel askeri güç endekslerinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Hazırlanan liste, üye ülkelerin askeri dengeleri, bütçeleri, aktif personel sayıları, teknolojik yetkinlikleri ve toplam asker sayılarına dayanarak hazırlandı. İşte 2026 itibarıyla NATO’nun ordu gücünde lider olan ülkeleri ve Türkiye’nin sıralamadaki yeri. İşte NATO'nun en güçlü 32 ülkesi: