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2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

ABD merkezli askeri veri şirketi Global Firepower, üye ülkelerin bütçeleri, aktif personel sayıları, teknolojik yetkinlikleri ve lojistik kabiliyetlerini baz alarak hazırladığı "2026 NATO'nun En Güçlü Orduları" listesini yayınladı. Savunma sanayiinde hayata geçirdiği yerli ve milli teknoloji hamleleriyle küresel stratejistlerin yakın takibinde olan Türkiye, listede Almanya, İtalya, İspanya ve Polonya gibi birçok Avrupa devini geride bıraktı. İşte o dikkat çeken liste…

#1
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

NATO’nun en güçlü ordularına sahip ülkeleri belli oldu. Savunma sanayiinde attığı tarihi adımlar, yerli üretim teknolojileri ve jeopolitik konumuyla dünya askeri stratejistlerinin yakın takibinde olan Türkiye, küresel askeri güç endekslerinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Hazırlanan liste, üye ülkelerin askeri dengeleri, bütçeleri, aktif personel sayıları, teknolojik yetkinlikleri ve toplam asker sayılarına dayanarak hazırlandı. İşte 2026 itibarıyla NATO’nun ordu gücünde lider olan ülkeleri ve Türkiye’nin sıralamadaki yeri. İşte NATO'nun en güçlü 32 ülkesi:

#2
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

32- İZLANDA

#3
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

31- KARADAĞ

#4
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

30- KUZEY MAKEDONYA

#5
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

29- LÜKSEMBURG

#6
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

28- ESTONYA

#7
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

27- LETONYA

#8
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

26- SLOVENYA

#9
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

25- LİTVANYA

#10
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

24- ARNAVUTLUK

#11
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

23- HIRVATİSTAN

#12
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

22- SLOVAKYA

#13
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

21- BULGARİSTAN

#14
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

20- BELÇİKA

#15
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

19- MACARİSTAN

#16
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

18- ÇEKYA

#17
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

17- ROMANYA

#18
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

16- FİNLANDİYA

#19
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

15- DANİMARKA

#20
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

14- NORVEÇ

#21
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

13- PORTEKİZ

#22
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

12- HOLLANDA

#23
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

11- YUNANİSTAN

#24
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

10- KANADA

#25
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

9- İSVEÇ

#26
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

8- POLONYA

#27
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

7- İSPANYA

#28
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

6- ALMANYA

#29
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

5- İTALYA

#30
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

4- TÜRKİYE

#31
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

3- BİRLEŞİK KRALLIK

#32
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

2- FRANSA

#33
Foto - 2026’nın en güçlü orduları açıklandı! TSK, NATO devlerini geride bıraktı: İşte dikkat çeken Türkiye sıralaması

1- ABD

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