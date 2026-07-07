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Resmi İlanlar BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 8 (Sekiz)  adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

Sıra No
 		 Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle Ada No Parsel No Cinsi Yüzöl-
Çümü
(m2)		 Bağımsız Böl. No Arsa Payı Hisse Bulun- duğu Kat Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3)
(TL)
1
Yenimahalle		 143 91 Dükkan
Brüt 252,95		 1, Giriş11. 5/50
Tam
Zemin
16.000.000,00
480.000,00
2
Yenimahalle		 143 90 Dükkan
Brüt 190,10
17		 17/175
Tam
Zemin
14.000.000,00
420.000,00
3
Yenimahalle		 143 90 Mesken Bürüt
206,40
2		 8/175
Tam
1.Kat
6.500.000,00
195.000,00
4
Yenimahalle		 143 90 Mesken Bürüt
202,90
3		 8/175
Tam
1. Kat
6.500.000,00
195.000,00
5
Yenimahalle		 143 90 Mesken Bürüt
202,90
9		 17/350
Tam
3. Kat
7.500.000,00
225.000,00
6
Hacıakif		 1081 1 Mesken
Bürüt 222,20
B Blok 8		 29/ 1050
Tam
2. Kat
13.000.000,00
390.000,00
7
Hacıakif		 1081 1 Mesken
Bürüt 222,20
B Blok 11		 29/ 1050
Tam
3. Kat
13.000.000,00
390.000,00
8
KAYABAŞI / AŞAĞI		 184 12 ARSA
2271,08
Tam
--
Tam
--
2.500.000,00
75.000,00

 

 

1. İhale 21/07/2026 Salı günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

 

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

2.7. Yukarıda 8. Sıradaki Kayabaşı Mahallesinde bulunan taşınmazın ihalesine, Vakıflar Genel Müdürlüğüne kayıtlı  Vakıflar katılabileceğinden, vakıf kayıt tescil belgesi.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden  itibaren15 gün içerisinde yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

Adil BAYINDIR      

Belediye Başkanı

#ilangovtr

Basın No: ILN02502572