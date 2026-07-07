BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 8 (Sekiz) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

Sıra No

Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle Ada No Parsel No Cinsi Yüzöl-

Çümü

(m2) Bağımsız Böl. No Arsa Payı Hisse Bulun- duğu Kat Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3)

(TL) 1

Yenimahalle 143 91 Dükkan

Brüt 252,95 1, Giriş11. 5/50

Tam

Zemin

16.000.000,00

480.000,00 2

Yenimahalle 143 90 Dükkan

Brüt 190,10

17 17/175

Tam

Zemin

14.000.000,00

420.000,00 3

Yenimahalle 143 90 Mesken Bürüt

206,40

2 8/175

Tam

1.Kat

6.500.000,00

195.000,00 4

Yenimahalle 143 90 Mesken Bürüt

202,90

3 8/175

Tam

1. Kat

6.500.000,00

195.000,00 5

Yenimahalle 143 90 Mesken Bürüt

202,90

9 17/350

Tam

3. Kat

7.500.000,00

225.000,00 6

Hacıakif 1081 1 Mesken

Bürüt 222,20

B Blok 8 29/ 1050

Tam

2. Kat

13.000.000,00

390.000,00 7

Hacıakif 1081 1 Mesken

Bürüt 222,20

B Blok 11 29/ 1050

Tam

3. Kat

13.000.000,00

390.000,00 8

KAYABAŞI / AŞAĞI 184 12 ARSA

2271,08

Tam

--

Tam

--

2.500.000,00

75.000,00

1. İhale 21/07/2026 Salı günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

2.7. Yukarıda 8. Sıradaki Kayabaşı Mahallesinde bulunan taşınmazın ihalesine, Vakıflar Genel Müdürlüğüne kayıtlı Vakıflar katılabileceğinden, vakıf kayıt tescil belgesi.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren15 gün içerisinde yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

Adil BAYINDIR

Belediye Başkanı

#ilangovtr

Basın No: ILN02502572