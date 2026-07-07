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Trump için DNA izi çalınır diye özel tuvalet getirilmiş: Korkudan dışkısını da alıp götürecek

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Trump için DNA izi çalınır diye özel tuvalet getirilmiş: Korkudan dışkısını da alıp götürecek

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, diplomasi trafiğinden önce başkente getirdiği dev ekibi ve sıra dışı güvenlik önlemleriyle gündeme oturdu. Yaklaşık 1400 kişilik delegasyonla oteli tamamen kapatan Trump için en çarpıcı önlem ise biyolojik veri güvenliğinde alındı. Trump'a ait DNA izlerinin yabancı istihbarat servislerinin eline geçmesini engellemek amacıyla ABD'den özel bir kişisel tuvalet sistemi getirildi; başkanın biyolojik atıklarının yerel kanalizasyona bırakılmayarak özel olarak toplanıp ABD'ye geri götürüleceği belirtildi.

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Foto - Trump için DNA izi çalınır diye özel tuvalet getirilmiş: Korkudan dışkısını da alıp götürecek

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik hazırlıkları dikkat çekti. Yaklaşık 1400 kişilik heyetle Türkiye'ye gelen Trump için özel tuvalet sistemi getirildiği ve biyolojik atıkların güvenlik gerekçesiyle ABD'ye taşınacağı öne sürüldü. Trump'ın ziyareti kapsamında otel güvenliği, başkanlık limuzini ve özel koruma planları da yeniden düzenlendi. Trump’ın konaklayacağı otel tamamen ABD heyetine ayrılırken, kişisel tuvalet sisteminin de ABD’den getirileceği ve biyolojik atıkların ülke dışına çıkarılacağı yönündeki bilgiler gündeme oturdu.

#2
Foto - Trump için DNA izi çalınır diye özel tuvalet getirilmiş: Korkudan dışkısını da alıp götürecek

TRUMP ANKARA’DA ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara’ya geldi. Trump, Esenboğa’daki resmî karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Beştepe’deki programına geçti. Trump’a Ankara ziyaretinde diplomatlar, askerî yetkililer, güvenlik görevlileri ve teknik ekiplerden oluşan yaklaşık 1400 kişilik bir heyetin eşlik ettiği bildirildi. ABD delegasyonunun zirvenin en kalabalık heyetlerinden biri olduğu belirtiliyor.

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Foto - Trump için DNA izi çalınır diye özel tuvalet getirilmiş: Korkudan dışkısını da alıp götürecek

OTEL ABD HEYETİNE AYRILDI Trump’ın konaklaması için hazırlanan otelin, ABD heyetinin kullanımına ayrıldığı; tesisin bu süreçte başka misafir kabul etmediği aktarıldı. Heyetin farklı birimlerinin ise ABD Büyükelçiliği yerleşkesine yakın otellerde konaklaması planlandı. Trump’ın kalacağı alanın yanı sıra otelin elektrik, su, havalandırma ve yangın söndürme sistemlerinin de ABD Gizli Servisi tarafından ayrıntılı şekilde kontrol edildiği bildirildi. Güvenlik hazırlıklarının zirveden günler önce başlatıldığı kaydedildi.

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Foto - Trump için DNA izi çalınır diye özel tuvalet getirilmiş: Korkudan dışkısını da alıp götürecek

ÖZEL TUVALET SİSTEMİ DETAYI: BİYOLOJİK ATIKLAR ABD’YE GÖTÜRÜLECEK / Trump’ın Ankara ziyaretiyle ilgili en dikkat çeken ayrıntı, ABD’den getirildiği bildirilen kişisel tuvalet sistemi oldu. Uygulamanın, ABD başkanlarının yurt dışı seyahatlerinde kullanılan güvenlik protokolleri arasında bulunduğu belirtiliyor. Öğrenilene göre Trump’ın biyolojik atıkları yerel kanalizasyon sistemine bırakılmayacak. Atıkların özel sistemle toplanarak ABD topraklarına götürülmesi, başkana ait biyolojik verilerin istihbarat amacıyla kullanılmasının önüne geçmeye yönelik güvenlik tedbiri olarak uygulanıyor.

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Foto - Trump için DNA izi çalınır diye özel tuvalet getirilmiş: Korkudan dışkısını da alıp götürecek

BAŞKANLIK LİMUZİNİ DE ANKARA’DA Trump’ın resmî başkanlık limuzininin de ziyaret öncesinde ABD’den uçakla Ankara’ya getirildiği bildirildi. Zırhlı araç, başkanın şehir içindeki ulaşım ve yakın koruma planının en önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

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Foto - Trump için DNA izi çalınır diye özel tuvalet getirilmiş: Korkudan dışkısını da alıp götürecek

ABD Gizli Servisi’nin Trump’ın yakın mesafe güvenliği için insansız hava araçlarından yararlanmayı planladığı da aktarıldı. Bu araçların Türk hava sahasında hangi kapsamda kullanılacağına ilişkin kararın ise güvenlik koordinasyonu çerçevesinde netleşmesi bekleniyor.

#7
Foto - Trump için DNA izi çalınır diye özel tuvalet getirilmiş: Korkudan dışkısını da alıp götürecek

TRUMP’IN ANKARA TEMASLARI DİKKATLE İZLENİYOR Trump’ın Ankara programında NATO oturumlarının yanı sıra ikili görüşmeler de öne çıkıyor.

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Foto - Trump için DNA izi çalınır diye özel tuvalet getirilmiş: Korkudan dışkısını da alıp götürecek

ABD Başkanı’nın Türkiye ziyareti, hem zirvenin gündemi hem de Ankara-Washington hattında verilecek mesajlar bakımından uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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