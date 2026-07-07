Trump için DNA izi çalınır diye özel tuvalet getirilmiş: Korkudan dışkısını da alıp götürecek
NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, diplomasi trafiğinden önce başkente getirdiği dev ekibi ve sıra dışı güvenlik önlemleriyle gündeme oturdu. Yaklaşık 1400 kişilik delegasyonla oteli tamamen kapatan Trump için en çarpıcı önlem ise biyolojik veri güvenliğinde alındı. Trump'a ait DNA izlerinin yabancı istihbarat servislerinin eline geçmesini engellemek amacıyla ABD'den özel bir kişisel tuvalet sistemi getirildi; başkanın biyolojik atıklarının yerel kanalizasyona bırakılmayarak özel olarak toplanıp ABD'ye geri götürüleceği belirtildi.