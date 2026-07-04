BYD yerden yere vurulurken Çin devi Türkiye planını ilan etti: 1 numara olacağız
Ünlü otomobil markası BYD'nin Manisa yatırımı askıya alınırken bir başka Çin devi Türkiye ile ilgili 2026 yılı planını kamuoyuna açıkladı. İşte detaylar...
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Ünlü otomobil markası BYD'nin Manisa yatırımı askıya alınırken bir başka Çin devi Türkiye ile ilgili 2026 yılı planını kamuoyuna açıkladı. İşte detaylar...
Türkiye’deki yatırımlarına tam gaz devam ediyor. TCL, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’deki lansmanında 2026 model yeni nesil SQD-Mini LED televizyon ailesini tanıttı ve satışa sundu. Yeni ürün ailesi; amiral gemisi sınıfında C8L, orta-üst segmentte C7L ve fiyat-performans odaklı Q7D Pro modellerinden oluşuyor.
TCL’in Türkiye’deki geleceğini TCL Electronics Türkiye, Levant ve Kafkasya Genel Müdürü Timo Xu, Donanımhaber'e konuştu.
TCL Türkiye Genel Müdürü Timo Xu, "TCL, Bilkom ile yaptığı ortaklık sayesinde Eylül 2020’de Türkiye televizyon pazarına girdi. Büyüyen operasyonlarımızın ardından 2024 yılında TCL Türkiye ofisini kurarak yerel yapılanmamızı ve pazara olan bağlılığımızı daha da güçlendirdik. Bugün odağımız yalnızca yenilikçi ürünler sunmanın ötesine geçiyor; aynı zamanda müşterilerimize mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmaya da büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin 81 ilinin tamamını kapsayan yetkili servis ağımız bulunuyor ve televizyonlarımız için ücretsiz kurulum hizmeti sunuyoruz.
Müşterilerimiz bir TCL televizyon satın aldığında, kurulum işlemi genellikle çok kısa bir süre içerisinde tamamlanıyor. Böylece yeni televizyonlarının keyfini hızlı ve rahat bir şekilde çıkarmaya başlayabilirler. Hızlı, sorunsuz ve güvenilir satış sonrası deneyim sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye, TCL için stratejik öneme sahip bir pazar. Bu nedenle ülke genelindeki varlığımızı daha da güçlendirmek amacıyla hem ticari faaliyetlerimize hem de servis altyapımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz.
TCL bugün dünyanın en büyük televizyon üreticilerinden biri ve küresel ölçekte önde gelen teknoloji şirketlerinden biridir. Türkiye, TCL için stratejik öneme sahip bir pazardır. 2024 yılında TCL Türkiye ofisinin kurulması önemli bir kilometre taşı oldu ve pazara yatırım yapma, iş ortaklarımızı destekleme ve Türk tüketicilerine daha etkin hizmet sunma konusundaki uzun vadeli kararlılığımızı ortaya koydu.
Odak noktamız, en yeni ekran teknolojilerini ve premium kullanıcı deneyimini daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirmek. Mini LED, QD-Mini LED ve bugün tanıttığımız yeni nesil SQD-Mini LED gibi yeniliklerle gelişmiş görüntü kalitesini ve üst düzey özellikleri farklı pazar segmentlerindeki daha fazla tüketiciyle buluşturmaya devam ediyoruz.
2026 yılı sonuna kadar hedefimiz, büyümemizi hızlandırarak, tüketici farkındalığını artırarak ve üstün ürünlerle satış sonrası hizmet sunmaya devam ederek TCL'nin Türkiye'nin önde gelen televizyon markaları arasındaki konumunu daha da güçlendirmektir. Daha uzun vadede ise hedefimiz, 2028 yılı itibarıyla Türkiye televizyon pazarının bir numaralı markası olmaktır. Teknolojiye, inovasyona, yerel operasyonlara ve müşteri deneyimine yaptığımız yatırımların bu vizyonu gerçekleştirmemizde kilit rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.
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