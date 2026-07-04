BYD yerden yere vurulurken Çin devi Türkiye planını ilan etti: 1 numara olacağız

Müşterilerimiz bir TCL televizyon satın aldığında, kurulum işlemi genellikle çok kısa bir süre içerisinde tamamlanıyor. Böylece yeni televizyonlarının keyfini hızlı ve rahat bir şekilde çıkarmaya başlayabilirler. Hızlı, sorunsuz ve güvenilir satış sonrası deneyim sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye, TCL için stratejik öneme sahip bir pazar. Bu nedenle ülke genelindeki varlığımızı daha da güçlendirmek amacıyla hem ticari faaliyetlerimize hem de servis altyapımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz.