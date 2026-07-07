Engelli ve yetim aylığı 10 bin 317 liraya yükseldi: Zam oranı yüzde 13,52

Yeni muhtaç aylığı ne kadar oldu?

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, muhtaç aylığının 1 Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 13,52 artırılarak 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildiğini açıkladı. Önceki tutar 9 bin 89 lira 11 kuruştu. Aksu bu açıklamayı Erzincan'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptı.

Kimler bu destekten yararlanıyor?

Muhtaç aylığı, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile anne veya babasını kaybetmiş yetim ve öksüz çocuklara ödeniyor. Yeni düzenleme 1 Temmuz-31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Aksu, halen 7 bin 23 hak sahibinin bu destekten yararlandığını, yıl sonuna kadar bu sayının 7 bin 500'e çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.

Vakıflar'ın sosyal yardım tablosu: 266 bin kişiye sıcak yemek

2026 yılında kuru gıda ve aşevi hizmetlerinden 75 bin 870 hanede yaşayan 266 bin 793 kişi faydalandı. İmaretlerde her gün üç çeşit sıcak yemekten oluşan bir öğün hazırlanıyor.

Konya, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu, Bursa, Niğde ve Kütahya'da yeni imaretlerin açılması için çalışmalar sürüyor. Mobil aşevleriyle yıl içinde yaklaşık 1 milyon 447 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor. Ramazan ayında Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon öğün iftar ikram edildi.

Öğrenci bursları ve yurt dışı yardımları

Öğrencilere yönelik destekler kapsamında ortaöğrenimde 40 bin, yükseköğrenimde ise bini yabancı uyruklu olmak üzere toplam 10 bin öğrenciye burs verildi. Yurt dışında 6 ülkede toplam 357 bin 780 öğün iftar ikram edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Suriye'ye ihtiyaç sahipleri için toplam 40 bin kuru gıda kolisi gönderildi.

Umre, bayramlık, çeyiz ve sünnet desteği

Sosyal yardım çalışmaları kapsamında 50 ihtiyaç sahibi aile umreye gönderildi. 59 bin 825 çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağlandı.

İhtiyaç sahibi genç kızlara yönelik çeyiz desteği sürüyor. 2026 yılında 81 ilde toplam 2 bin 100 çocuğun sünnet ettirilmesi planlanıyor.

Vakıf eserlerinde tarihi restorasyon seferberliği

2002 yılından bu yana Türkiye genelinde 5 bin 930, yurt dışında Osmanlı coğrafyasında 41 vakıf eseri restore edilerek yeniden ayağa kalktı. Deprem bölgesinde ise 276 vakıf eserinin restorasyonu tamamlandı.

Erzincan'daki tarihi Camii Kebir, güncel deprem güvenliği kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kaldırıldı; tarihi kimliği korunarak yeniden inşa edilecek. Yeni caminin mimarisinde 1939 Erzincan Depremi'nde yıkılan Hacı İzzet Paşa Camii'nin plan ve estetik özellikleri esas alınacak.

Erzincan'da Üzümlü Karakaya Camii, Çayırlı Cennetpınar Köyü Eski Camii, Kemaliye Orta Cami, Kemah Sultan Melik Türbesi, Sultan Seydi Türbesi ile Dini İhtisas Tesisi olmak üzere 6 vakıf eserinde restorasyon başlayacak. Ayrıca Terzibaba Camii de Vakıflar bünyesine alındı.