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Türkiye'ye devasa borç takan ABD'li şirketten büyük arsızlık: Tepki yağıyor

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Türkiye'ye devasa borç takan ABD'li şirketten büyük arsızlık: Tepki yağıyor

Türkiye'den yaklaşık 110 milyon dolar borçla kaçıp giden Amerkalı TPI Composites'tan skandal bir çıkış geldi. Şirketin Başkan ve CEO’su Bill Siwek 'geri döndük' açıklaması yaptı.

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Foto - Türkiye'ye devasa borç takan ABD'li şirketten büyük arsızlık: Tepki yağıyor

Tekreferans'ta yer alan habere göre, bankalara, çalışanlarına ve piyasaya 110 milyon dolarlık borcunu ödemeden Türkiye’deki iki fabrikasını kapatıp giden ABD’li rüzgâr türbin kanadı üreticisi TPI Composites, enerji ve altyapı konusunda faaliyet gösteren özel sermaye şirketi Energy Capital Partners (ECP) tarafından satın alındı.

#2
Foto - Türkiye'ye devasa borç takan ABD'li şirketten büyük arsızlık: Tepki yağıyor

Satın alma sürecini duyuran Arizona merkezli TPI Composites’in Başkan ve CEO’su Bill Siwek’in, “Optimize edilmiş sermaye yapısı, sıfır borç ve ECP'nin finansal desteğiyle TPI, daha yalın ve çevik bir işletme olarak ortaya çıkıyor” şeklindeki açıklamaları tepki çekti.

#3
Foto - Türkiye'ye devasa borç takan ABD'li şirketten büyük arsızlık: Tepki yağıyor

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Onursal Başkanı Alper Kalaycı, TPI açıklamalarına, “Türk bankalarına, Türk işçisine, Türk tedarikçiye borç takıp, sonra da sıfır borcumuz var demek" diyerek, tepki gösterdi.

#4
Foto - Türkiye'ye devasa borç takan ABD'li şirketten büyük arsızlık: Tepki yağıyor

Türkiye’de 2012 yılından bu yana Çiğli Sasalı ve İzmir Serbest Bölgesi’ndeki iki fabrikasında kanat üretimi yapan ABD’li firma, geçtiğimiz yıl başlayan grev sırasında ABD Teksas Mahkemesi’ne başvurarak iflas istedi. Şirketin iki fabrikası kapanırken 3 bine yakın çalışanı işsiz kaldı. Türkiye'deki bankalara 70 milyon dolar, piyasaya da 40 milyon dolar olmak üzere toplam 110 milyon dolar borcu olduğu ortaya çıkan şirketin Türkiye’de bir iğne ucunun bile olmadığı ortaya çıktı. İki fabrikası kapanan şirketin çalışanları ise tazminatlarını bile alamadan işsiz kaldı.

#5
Foto - Türkiye'ye devasa borç takan ABD'li şirketten büyük arsızlık: Tepki yağıyor

TPI Composites, dün yaptığı duyuru ile mali yeniden yapılandırmasını başarıyla tamamladığını ve iflas sürecinden çıktığını duyurdu. ABD’li şirket, bundan sonra, TPI'nin ABD Iowa ve Meksika Juarez üretim tesislerinde Energy Capital Partners'ın mülkiyetinde faaliyetine devam edeceğini de bildirdi. Şirketin Başkan ve CEO’su Bill Siwek’in, “Bu yeni bir dönüm noktası. Yeni bir sermaye yapısı, sıfır borç ve ECP'nin güçlü finansal desteğiyle TPI, daha yalın ve daha çevik bir işletme olarak ortaya çıkıyor” ifadesi hem enerji sektöründe faaliyet gösterenlerin hem şirket tedarikçisi ve çalışanların büyük tepkisi ile karşılaştı.

#6
Foto - Türkiye'ye devasa borç takan ABD'li şirketten büyük arsızlık: Tepki yağıyor

Sosyal medyadan yorum yapan eski çalışan ve tedarikçiler, “TPI binlerce çalışanın haklarını gasp edip kaçtı. Adamlar Amerika’dan gelip resmen dolandırdı gitti. Kimse de bir şey yapamadı” yorumunda bulunurken, ENSİA Onursal Başkanı Alper Kalaycı da ABD’li şirketin paylaşımına tepki gösterdi.

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