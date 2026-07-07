Türkiye'ye devasa borç takan ABD'li şirketten büyük arsızlık: Tepki yağıyor

TPI Composites, dün yaptığı duyuru ile mali yeniden yapılandırmasını başarıyla tamamladığını ve iflas sürecinden çıktığını duyurdu. ABD’li şirket, bundan sonra, TPI'nin ABD Iowa ve Meksika Juarez üretim tesislerinde Energy Capital Partners'ın mülkiyetinde faaliyetine devam edeceğini de bildirdi. Şirketin Başkan ve CEO’su Bill Siwek’in, “Bu yeni bir dönüm noktası. Yeni bir sermaye yapısı, sıfır borç ve ECP'nin güçlü finansal desteğiyle TPI, daha yalın ve daha çevik bir işletme olarak ortaya çıkıyor” ifadesi hem enerji sektöründe faaliyet gösterenlerin hem şirket tedarikçisi ve çalışanların büyük tepkisi ile karşılaştı.