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CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

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CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

ABD Başkanı Trump’ın Ankara ziyareti sırasında yaptığı "CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" dedi. Rusya'dan S-400 alımı gerekçesiyle 2020 yılında Savunma Sanayii Başkanlığına dayatılan ağır yaptırımların kalkacağını müjdeleyen Trump, F-35 programı için de yeşil ışık yaktı. Savunma sanayisinde ihracat lisanslarından finansmana kadar pek çok kilidi açacak olan bu tarihi hamlenin ardından, şimdi gözler Washington-Kongre hattındaki resmi takvime çevrildi. Peki CAATSA nedir, Türkiye’ye neden uygulandı, yaptırımlar kalkarsa F-35 süreci nasıl etkilenir?

#1
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki “CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız” açıklaması, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Rusya’dan alınan S-400’ler nedeniyle 2020’de Savunma Sanayii Başkanlığına uygulanan CAATSA yaptırımları yeniden gündemin ilk sırasına çıktı.

#2
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’daki görüşmesi öncesinde CAATSA yaptırımlarına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi. Trump, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar için “Kaldıracağız” derken, “Zamanı geldi, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Gözler şimdi CAATSA’nın ne olduğu, Türkiye’ye neden uygulandığı ve yaptırımların kaldırılmasının F-35 sürecine nasıl yansıyacağı sorularına çevrildi.

#3
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

CAATSA, ABD’nin 2017’de yürürlüğe soktuğu; İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye yönelik yaptırım mekanizmalarını içeren “Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası” olarak biliniyor. Türkiye bakımından tartışmanın odağında ise Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Savunma Sanayii Başkanlığına uygulanan yaptırımlar bulunuyor.

#4
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

TRUMP CAATSA YAPTIRIMLARI İÇİN NE DEDİ? Trump, Ankara’daki görüşme öncesinde gazetecilerin CAATSA sorusuna, Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını söyleyerek yanıt verdi. ABD Başkanı, Türkiye ile savunma ve ticaret başlıklarını da ele alacaklarını belirtti. Trump ayrıca F-35 meselesinde karar verileceğini ifade etti. Ancak F-35 satışına veya Türkiye’nin programa yeniden dâhil edilmesine yönelik hukuki ve Kongre kaynaklı başlıkların henüz tamamen çözülmediği belirtiliyor.

#5
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR? CAATSA’nın İngilizce açılımı, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. Yasa, ABD’nin ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü İran, Rusya ve Kuzey Kore ile belirli alanlarda iş yapan kişi, kurum ve ülkeler için yaptırım uygulanmasına imkân tanıyor. Yasanın Türkiye ile doğrudan ilişkilendirilen bölümü ise Rusya’nın savunma veya istihbarat sektörüyle “önemli işlem” yapan kişi ve kurumlara yönelik yaptırımları düzenleyen 231. madde oldu.

#6
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

TÜRKİYE’YE CAATSA NEDEN UYGULANDI? ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasını CAATSA’nın 231. maddesi kapsamında yaptırıma gerekçe gösterdi. Washington, Aralık 2020’de Savunma Sanayii Başkanlığına ve dönemin bazı üst düzey yöneticilerine yaptırım uyguladı. S-400 krizi, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla da sonuçlandı. Ankara ise bu kararı uzun süredir haksız ve hukuka aykırı olarak değerlendiriyor.

#7
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

CAATSA’NIN 231. MADDESİ NE DİYOR? CAATSA’nın 231. maddesi, Rusya Federasyonu’nun savunma veya istihbarat sektörüyle önemli düzeyde işlem yaptığı belirlenen kişi ya da kurumlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Yasa, ABD Başkanı’nın bu kapsamda belirlenen kişi veya kurumlar için 235. maddede sıralanan yaptırım seçeneklerinden en az beşini uygulamasını düzenliyor.

#8
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

CAATSA YAPTIRIMLARI NELER? CAATSA’nın 235. maddesi, ABD yönetimine 12 farklı yaptırım seçeneği sunuyor. Her olayda bütün yaptırımların aynı anda uygulanması gerekmiyor; yaptırım kapsamındaki kişi ya da kurum için bu seçeneklerden en az beşi belirlenebiliyor.

#9
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

CAATSA’DAKİ YAPTIRIM SEÇENEĞİ 1: ABD İhracat-İthalat Bankası desteğinin kesilmesi 2: Mal, teknoloji ve savunma ekipmanı ihracatına yönelik lisansların verilmemesi 3: ABD merkezli finans kuruluşlarından kredi veya kredi imkânının sınırlandırılması 4: Uluslararası finans kuruluşlarından kredi verilmesine karşı çıkılması 5: Mali kuruluşlara yönelik özel ABD finans sistemi kısıtlamaları 6: ABD kamu kurumlarının yaptırım uygulanan kişi veya kurumla sözleşme yapmasının engellenmesi 7: Döviz işlemlerine sınırlama getirilmesi 8: Bankacılık işlemleri ile kredi ve ödeme transferlerinin kısıtlanması 9: ABD yargı alanındaki mal varlıklarına ilişkin işlem yasağı veya bloke kararı 10: ABD kişi ve kurumlarının sermaye ya da borçlanma araçlarına yatırım yapmasının engellenmesi 11: Kurum yöneticilerine vize ve ABD’ye giriş yasağı uygulanması 12: Üst düzey yöneticilere de doğrudan yaptırım uygulanması

#10
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

TÜRKİYE’YE HANGİ CAATSA YAPTIRIMLARI UYGULANDI? ABD Hazine Bakanlığı’nın 14 Aralık 2020 tarihli açıklamasına göre Savunma Sanayii Başkanlığı için beş yaptırım kalemi seçildi. Bunlar; ABD İhracat-İthalat Bankası desteğinin kesilmesi, ihracat lisanslarının sınırlandırılması, ABD finans kuruluşlarından kredi kısıtlaması, uluslararası finans kuruluşlarındaki kredi girişimlerine karşı çıkılması ve kurumun üst düzey yöneticilerine yönelik yaptırım yetkisiydi. Bireysel yaptırım uygulanan isimler için ise mal varlığına yönelik işlem kısıtlamaları, döviz ve bankacılık işlemlerinde sınırlamalar ile ABD’ye giriş yasağı gibi başlıklar devreye alındı.

#11
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

CAATSA YAPTIRIMLARI KİMLERE UYGULANDI? Yaptırımların hedefindeki kurum Savunma Sanayii Başkanlığı oldu. Bireysel yaptırım listesinde ise dönemin Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Faruk Yiğit, Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz yer aldı.

#12
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

YAPTIRIM KAPSAMINDA YER ALAN İSİMLER DURUM: Savunma Sanayii Başkanlığı Kurumsal yaptırım uygulandı: İsmail Demir Bireysel yaptırım listesine alındı: Faruk Yiğit Bireysel yaptırım listesine alındı: Serhat Gençoğlu Bireysel yaptırım listesine alındı: Mustafa Alper Deniz Bireysel yaptırım listesine alındı

#13
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

CAATSA YAPTIRIMLARI KALKARSA NE OLUR? CAATSA yaptırımlarının resmen kaldırılması hâlinde, Savunma Sanayii Başkanlığına yönelik ihracat lisansı, kredi ve uluslararası finansman alanındaki kısıtlamaların sona ermesi gündeme gelecek. Bu adım, Türkiye-ABD savunma sanayii iş birliği bakımından önemli bir diplomatik eşik olarak değerlendirilecek. Ancak CAATSA’nın kalkması, Türkiye’nin F-35 programına otomatik olarak geri döneceği anlamına gelmiyor. Trump, F-35 konusunda ayrıca karar verileceğini söylerken; olası satış veya programla ilgili gelişmelerde ABD yönetimi, Kongre ve hukuki süreçlerin etkili olacağı belirtiliyor.

#14
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

CAATSA YAPTIRIMLARI NASIL KALDIRILIR? CAATSA’nın 236. maddesine göre ABD Başkanı, yaptırımların kaldırılması için Kongre’nin ilgili komitelerine bildirim ve gerekçe sunabiliyor. Yasada, yaptırıma gerekçe gösterilen faaliyetin sonlandırıldığına veya bunun için doğrulanabilir adımlar atıldığına ilişkin güvence aranıyor. Bu nedenle Trump’ın Ankara’da verdiği mesaj siyasi açıdan güçlü bir irade beyanı olarak öne çıkarken, yaptırımların kaldırılmasının resmî uygulama adımları ve takvimi Washington’dan gelecek kararlarla netleşecek.

#15
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

F-35 SÜRECİ CAATSA’DAN AYRI MI? CAATSA yaptırımları ile F-35 meselesi aynı S-400 krizinin ardından gündeme geldi. Türkiye, S-400 alımı sonrasında F-35 programından çıkarıldı; Washington ise 2020’de Savunma Sanayii Başkanlığına CAATSA yaptırımları uyguladı. Trump’ın “yaptırımları kaldıracağız” açıklaması, F-35 konusunda da yeni bir sayfa beklentisini güçlendirdi. Buna karşın F-35 süreci için henüz kesinleşmiş bir satış, teslimat ya da programa dönüş kararı açıklanmadı.

#16
Foto - CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

CAATSA YAPTIRIMLARI HAKKINDA KISA BİLGİLER BİLGİ CAATSA’nın açılımı: Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act Yasanın yürürlüğe giriş tarihi: 2 Ağustos 2017 Yasanın hedef aldığı ülkeler: İran, Rusya ve Kuzey Kore Türkiye’ye yaptırım gerekçesi: Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması Yaptırım tarihi: 14 Aralık 2020 Yaptırım uygulanan ana kurum: Savunma Sanayii Başkanlığı Trump’ın açıklaması: CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağı yönünde F-35 durumu: Ayrı karar ve hukuki süreç gerektiriyor

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