CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?

CAATSA YAPTIRIMLARI KALKARSA NE OLUR? CAATSA yaptırımlarının resmen kaldırılması hâlinde, Savunma Sanayii Başkanlığına yönelik ihracat lisansı, kredi ve uluslararası finansman alanındaki kısıtlamaların sona ermesi gündeme gelecek. Bu adım, Türkiye-ABD savunma sanayii iş birliği bakımından önemli bir diplomatik eşik olarak değerlendirilecek. Ancak CAATSA’nın kalkması, Türkiye’nin F-35 programına otomatik olarak geri döneceği anlamına gelmiyor. Trump, F-35 konusunda ayrıca karar verileceğini söylerken; olası satış veya programla ilgili gelişmelerde ABD yönetimi, Kongre ve hukuki süreçlerin etkili olacağı belirtiliyor.