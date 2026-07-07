CAATSA yaptırımları nedir, F-35 krizi bitiyor mu? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olacak?
ABD Başkanı Trump’ın Ankara ziyareti sırasında yaptığı "CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" dedi. Rusya'dan S-400 alımı gerekçesiyle 2020 yılında Savunma Sanayii Başkanlığına dayatılan ağır yaptırımların kalkacağını müjdeleyen Trump, F-35 programı için de yeşil ışık yaktı. Savunma sanayisinde ihracat lisanslarından finansmana kadar pek çok kilidi açacak olan bu tarihi hamlenin ardından, şimdi gözler Washington-Kongre hattındaki resmi takvime çevrildi. Peki CAATSA nedir, Türkiye’ye neden uygulandı, yaptırımlar kalkarsa F-35 süreci nasıl etkilenir?