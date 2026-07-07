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Bir dönüm araziden istediğini aldı! Diğer üreticilere çağrı yaptı!

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IHA Giriş Tarihi:

Bir dönüm araziden istediğini aldı! Diğer üreticilere çağrı yaptı!

Ordu'da pek böceği yetiştiriciliği yapan Veysel Yetişen, bir dönüm araziden bu yıl yaklaşık 130 bin lira gelir elde ettiklerini belirterek üreticilere çağrıda bulundu.

#1
Foto - Bir dönüm araziden istediğini aldı! Diğer üreticilere çağrı yaptı!

İlçenin Fizme Mahallesi'nde yaklaşık 7 yıldır ipek böceği yetiştiriciliği yapan Veysel Yetişen, üretimin yüksek gelir potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bölgede dut ağacı dikiminin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Bir dönüm araziden istediğini aldı! Diğer üreticilere çağrı yaptı!

130 BİN LİRA GELİR ELDE ETTİ İpek böceği yetiştiriciliğinin kısa sürede önemli kazanç sağladığını ifade eden Yetişen, bu yıl bir dönüm araziden yaklaşık 130 bin lira gelir elde ettiklerini dile getirdi. Üretimde maliyetlerin oldukça düşük olduğunu kaydeden Yetişen, yaklaşık 15 günlük bir emekle bu gelirin sağlanabildiğini, dut ağaçlarının gelişmesiyle birlikte üretim kapasitesi ve kazancın daha da artacağını ifade etti.

#3
Foto - Bir dönüm araziden istediğini aldı! Diğer üreticilere çağrı yaptı!

4 KAT FAZLA KAZANÇ ELDE ETMEK MÜMKÜN İpek böceği yetiştiriciliğinin fındığa göre daha yüksek gelir sağlayabileceğini savunan Yetişen, aynı büyüklükteki bir araziden fındığa kıyasla 3 ila 4 kat daha fazla kazanç elde edilebildiğini öne sürdü.

#4
Foto - Bir dönüm araziden istediğini aldı! Diğer üreticilere çağrı yaptı!

"YAKLAŞIK BİR AYLIK ÜRETİMLE YIL BOYUNCA ELDE EDECEĞİ GELİRE ULAŞILABİLİR" Vatandaşlara alternatif üretim modellerini değerlendirmeleri çağrısında bulunan Yetişen, "Yıl boyunca asgari ücretle çalışan bir kişi, 3 dönüm araziye dut ağacı dikerek ipek böceği üretimi yapsa, yaklaşık bir aylık üretimle yıl boyunca elde edeceği gelire ulaşabilir. Ardından yine dilediği işte çalışmaya devam edebilir. Bu iş gerçekten çok karlı." dedi.

#5
Foto - Bir dönüm araziden istediğini aldı! Diğer üreticilere çağrı yaptı!

Bölgede dut ağacı dikiminin artırılması gerektiğini vurgulayan Yetişen, uzun yıllardır bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştığını belirterek, ipek böceği yetiştiriciliğinin kırsal kalkınmaya ve aile ekonomisine önemli katkı sağlayabilecek alternatif bir gelir kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

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