Dünya'nın 5,3 katı büyüklüğünde yeni

Gezegenin bir atmosfere sahip olup olmadığı ise henüz çözülebilmiş bir gizem değil. Yörüngesinde döndüğü cüce yıldızlar, Güneş'e kıyasla çok daha hareketli oldukları ve sık sık güçlü nükleer patlamalar gerçekleştirdikleri için yakınlarındaki gezegenlerin atmosferini zamanla tamamen yok edebiliyor. Son olarak elde edilen bulgular, bu yeni dünyayı gelecekte teleskoplarla yapılacak yaşam araştırmalarının en öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi.