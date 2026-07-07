  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuru meyvenin 6 aylık katkısı: 752 milyon dolar gelir sağladık Dünyanın bayıldığı bu süper meyve, Türk çiftçisinin yeni ‘kırmızı altın’ı oldu Savunma sanayimiz gözlerini kamaştırdı: “Türkler en güçlü döneminde, ne yapıp edip işbirliği yapmalıyız” ASELSAN'dan 'Roadguard' kararı: Ankara'da sahaya sürüp çalıştırdılar Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Şimdi de depozitolu ambalaj fırsatçılığı Kardan duvarı gören şaşırıyor! Temmuz ortasına karla savaş! Hemen harekete geçildi! İsrail’in alçakça iftiralarına karşı Türkiye’den jet hamle Aşırı sıcaklar onu da vurdu! Kahve tiryakileri için kötü haber Yılmaz Özdil’den çok ama çok konuşulacak CHP cevabı: “Defol git AK Partili köpek” dediler
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Japon devi Toshiba'dan flaş Türkiye kararı: 'Başladık' diyerek duyurdular

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Japon devi Toshiba'dan flaş Türkiye kararı: 'Başladık' diyerek duyurdular

Japonya'nın önde çıkan teknoloji devi Toshiba, Türkiye ile ilgili flaş bir karara imza attı. Japonlar, Türkiye'de beyaz eşya pazarına giriş yaptı.

1
#1
Foto - Japon devi Toshiba'dan flaş Türkiye kararı: 'Başladık' diyerek duyurdular

Dünyaca ünlü japon marka Toshiba, Türkiye genelinde buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vermeye başlayacak.

#2
Foto - Japon devi Toshiba'dan flaş Türkiye kararı: 'Başladık' diyerek duyurdular

Şirket, sadece reyonlarda yer almayı değil, ülkemizde uzun vadeli ve kalıcı bir üretim süreci başlatmayı hedefliyor.

#3
Foto - Japon devi Toshiba'dan flaş Türkiye kararı: 'Başladık' diyerek duyurdular

Midea Türkiye Bölgesi CEO’su Aydın Kuzaltı, çeyiz mağazaları aracılığıyla pazarda kök salarak 3 ila 5 yıl içinde sektörün en önemli oyuncularından biri olmak istediklerini belirtti. Tüketicilerin fiyata ve performansa önem verdiğini söyleyen Kuzaltı, Japon mühendisliğini Türk üretimiyle buluşturacak yeni yatırımların sinyalini verdi.

#4
Foto - Japon devi Toshiba'dan flaş Türkiye kararı: 'Başladık' diyerek duyurdular

Toshiba, kullanıcı memnuniyetini sağlamak adına Türkiye'nin 81 ilinde 170 servis noktasıyla hizmet sunacak. Marka, yaygın altyapısı sayesinde teslim edilen ürünlerin 48 saat içinde kurulumunun tamamlanacağını taahhüt ediyor.

#5
Foto - Japon devi Toshiba'dan flaş Türkiye kararı: 'Başladık' diyerek duyurdular

Şirket, İzmir Gaziemir’deki mevcut fabrikasından hâlihazırda 100’den fazla ülkeye fırın ve ocak ihraç ediyor.

#6
Foto - Japon devi Toshiba'dan flaş Türkiye kararı: 'Başladık' diyerek duyurdular

Önümüzdeki süreçte bu üretim kapasitesinin Toshiba markalı diğer yeni beyaz eşya ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet tanrıverdi

Hiç gelme,halk okadar üçkağıtcıki 2 senede iflas eder kaçarsın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İspanya hükümeti şaşkın! Sanchez’in eşine Ankara engeli
Dünya

İspanya hükümeti şaşkın! Sanchez’in eşine Ankara engeli

İspanya hükümeti, Başbakan Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez’in NATO Zirvesi için Ankara’ya gitme talebinin reddedilmesine tepki gösterdi...
NATO Zirvesi öncesi Anıtkabir ziyareti
Gündem

NATO Zirvesi öncesi Anıtkabir ziyareti

NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri ile NATO Genel Sekreterliği’nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet; Ankara’daki NATO Zirvesi önc..
İki trafik kazasında korkunç son! 25 kişi hayatını kaybetti
Dünya

İki trafik kazasında korkunç son! 25 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen iki trafik kazasında 25 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
17 yıl sonra bir ilk! Macron'dan Suriye hamlesi
Dünya

17 yıl sonra bir ilk! Macron'dan Suriye hamlesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyarette ..
İmamoğlu ve ekibinin casusluk davasında flaş gelişme
Gündem

İmamoğlu ve ekibinin casusluk davasında flaş gelişme

İstanbul'daki casusluk davasında flaş gelişme yaşandı. Savcı, "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğunun devamını..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme

59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 62. duruşması sona erdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23