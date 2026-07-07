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Kocaeli'den acı haber

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kocaeli'den acı haber

Kocaeli'de bulunan bir boya fabrikasında meydana gelen yangında 1 kişi vefat etti, 2 kişi dumandan etkilendi.

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Foto - Kocaeli'den acı haber

Körfez ve Derince ilçeleri sınırında bulunan bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

#2
Foto - Kocaeli'den acı haber

Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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Foto - Kocaeli'den acı haber

İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından fabrikada Samet S'nin (26) cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Foto - Kocaeli'den acı haber

Öte yandan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük olay yerinde incelemelerde bulundu.

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