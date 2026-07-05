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Gündem 46 şüpheli yakalandı! NATO Zirvesi öncesi Ankara’da Turkuaz operasyonu
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46 şüpheli yakalandı! NATO Zirvesi öncesi Ankara’da Turkuaz operasyonu

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46 şüpheli yakalandı! NATO Zirvesi öncesi Ankara’da Turkuaz operasyonu

Ankara’da 36. NATO Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılırken, Turkuaz operasyonları kapsamında 46 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da 36. NATO Zirvesi öncesi emniyet birimleri sahadaki denetimlerini sıklaştırdı.

 

Ankara'da yapılacak olan 36. NATO Zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Müdürlüğünce ve emniyet birimlerinin katılımıyla Turkuaz operasyonları devam ediyor. NATO kapsamında denetimleri arttıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, il genelinde silahlı suçlarla etkin mücadele kapsamında silahlı paylaşım yapan ve birçok suçtan kaydı olan silahlı olaylara karışan şahısları hedef aldı. Silahla tehdit kurşunlama gibi konulara karışan çok sayıda kaydı olan şahıslar evlerinde arama yapıldı. Ankara Emniyeti, "operasyon paketi" kapsamında bir çalışma daha hayata geçirdi. Operasyon sonucunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından, "Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru" sloganı ile il genelinde denetimler devam ediyor.

 

Ayrıca, NATO görev alanlarında oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirilmişti. 24 saat esasına göre oluşturulan çemberler genişletilmişti. Zirveye ilişkin adli ve idari tüm önlemler alındığı söylendi.

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