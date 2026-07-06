Hakkında 263 yıla kadar hapis istendi! Irkçı ve rüşvetçi Tanju yargıya hesap veriyor

Öte yandan Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemleri tek tek değerlendirilerek; 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçundan toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçlarından toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis. BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis.