Hakkında 263 yıla kadar hapis istendi! Irkçı ve rüşvetçi Tanju yargıya hesap veriyor
Bolu Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk skandalında hesap günü başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Tanju Özcan’ın da aralarında yer aldığı 19 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görülüyor. "İrtikap", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi ağır suçlardan 263 yıla kadar hapsi istenen Özcan, tutuklu bulunduğu Ankara'dan yoğun güvenlik önlemleri altında Bolu'daki mahkeme salonuna getirildi.