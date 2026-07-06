  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
En zor anlarında yuva oldu: Depremin vurduğu şehirde camiye sığındılar Olmayacak şey oldu: S-400 hava savunma sistemlerinin gizli bilgileri sızdırıldı İslam Memiş’ten gram altın uyarısı! ‘Ekranı kapatın miktara odaklanın' Polonya başıboş köpek sorununu YKS ile aştı: ‘Yakala-kısırlaştır-sahiplendir’ Beykoz'da tarihi bir gün yaşandı: 1071 vatandaşın tapu sevinci Azılı terörist Katz, Hamaney üzerinden İran'ı tehdit etti! ‘İsrail'i yok etmek isteyen her liderin sonu böyle olur’ 'Hedef bendim' diyerek şikayetçi olmuştu: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! SGK düğmeye bastı, EYT’li olanları bile kapsıyor! Emeklilik statünüz bir anda değişebilir: Kuralı bilmeyen yandı
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Hakkında 263 yıla kadar hapis istendi! Irkçı ve rüşvetçi Tanju yargıya hesap veriyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hakkında 263 yıla kadar hapis istendi! Irkçı ve rüşvetçi Tanju yargıya hesap veriyor

Bolu Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk skandalında hesap günü başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Tanju Özcan’ın da aralarında yer aldığı 19 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görülüyor. "İrtikap", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi ağır suçlardan 263 yıla kadar hapsi istenen Özcan, tutuklu bulunduğu Ankara'dan yoğun güvenlik önlemleri altında Bolu'daki mahkeme salonuna getirildi.

#1
Foto - Hakkında 263 yıla kadar hapis istendi! Irkçı ve rüşvetçi Tanju yargıya hesap veriyor

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında hazırlanan 178 sayfalık iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Şüphelilere "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Yasasına muhalefet" suçlamalarının yöneltildiği davanın ilk duruşması bugün görülecek. Duruşma, sanık ve taraf sayısının fazlalığı nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda görülmeye başlandı. Söz konusu spor salonunun, daha önce kamuoyunda yankı uyandıran Grand Kartal Otel yangını davasında da mahkeme salonuna çevrildiği biliniyor. Sabahın erken saatlerinde duruşmanın yapılacağı lisenin çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Spor salonunun girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, salona girişlerde detaylı aramalar yapıldı.

#2
Foto - Hakkında 263 yıla kadar hapis istendi! Irkçı ve rüşvetçi Tanju yargıya hesap veriyor

2 Mart tarihinde Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilen görevden uzaklaştırılmış Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, duruşma için tutuklu bulunduğu Ankara'dan cezaevi aracıyla yoğun güvenlik önlemleri altında Bolu'ya getirildi.

#3
Foto - Hakkında 263 yıla kadar hapis istendi! Irkçı ve rüşvetçi Tanju yargıya hesap veriyor

Öte yandan Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemleri tek tek değerlendirilerek; 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçundan toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçlarından toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis. BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis.

#4
Foto - Hakkında 263 yıla kadar hapis istendi! Irkçı ve rüşvetçi Tanju yargıya hesap veriyor

Dosya kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın yanı sıra; Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal cezaevinde tutuklu bulunuyor. Öte yandan, soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan şüphelilerden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in 11 Mayıs tarihinde mahkeme kararıyla tahliye edildiği öğrenildi. Mahkeme heyetinin, sanık savunmalarını almaya başlaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hesaba itiraz ettiği börekçide dövülmüştü: Öldü
Gündem

Hesaba itiraz ettiği börekçide dövülmüştü: Öldü

Sakarya Adapazarı’ndaki bir börekçide ücret tartışması yaşadığı işletme çalışanı tarafından dövülen 76 yaşındaki Necmi Ertuna, olaydan üç ay..
Beşiktaşlı futbolcu Çorum FK ile anlaştı
Spor

Beşiktaşlı futbolcu Çorum FK ile anlaştı

Beşiktaş profesyonel futbolcusu Gökhan Sazdağı’nın Çorum FK’ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Uyarılara aldırmadı! Hey gidi Karadeniz dedi, denize daldı! Dalgalar alıp götürdü
Gündem

Uyarılara aldırmadı! Hey gidi Karadeniz dedi, denize daldı! Dalgalar alıp götürdü

Zonguldak'ta denize girmenin yasak olduğu uyarısına rağmen kayalıklardan Karadeniz'e giren 33 yaşındaki Bayram Kahveci, dalgalara kapılarak ..
Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi
Spor

Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi

Avustralya Milli Takımı’nın Güney Sudan kökenli futbolcusu Tete Yengi, Müslüman olduğunu açıkladı. 26 yaşındaki golcü, Adelaide’de bir cami ..
Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü
Dünya

Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

AP raportöründen skandal İmamoğlu paylaşımı! Şu komiserliğe soyunan adama köpekli muamele yakışır!
Gündem

AP raportöründen skandal İmamoğlu paylaşımı! Şu komiserliğe soyunan adama köpekli muamele yakışır!

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için yarın Türkiye’ye geleceğini açıklayan Avrupa Parlamentosu Türkiye Rap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23