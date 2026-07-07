Çin seddinden sonra dünyanın en büyüğü… 8 bin kilometrelik 'Ağaç Duvar' geliyor!
Afrika kıtası, insanlık tarihinin en iddialı, en devasa ve en hayati çevre projelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Senegal’in Atlantik kıyılarından başlayıp Kızıldeniz’deki Cibuti’ye kadar uzanan, tam 8.000 kilometrelik bir hat boyunca dev bir "Ağaç Duvarı" yükseliyor. Sahra Çölü'nün amansız ilerleyişini durdurmak için 20 ülkenin birleşerek inşa ettiği 'Büyük Yeşil Duvar' projesinde 30 milyon hektar başarıyla yeşillendirildi.