Çin seddinden sonra dünyanın en büyüğü… 8 bin kilometrelik 'Ağaç Duvar' geliyor!

Bölgede yaşayan yerel halk için ağaç dikimi, bakımı ve sürdürülebilir tarım yoluyla milyonlarca istihdama neden olan proje ile şimdiden 30 milyon hektar kurtarıldı. Projenin tamamlanması için önünde hâlâ uzun bir yol olsa da, yeşil devrim meyvelerini vermeye başladı. Senegal şimdiden milyonlarca ağacı toprakla buluşturarak devasa arazileri kurtardı; Etiyopya ise milyonlarca hektarlık çorak alanı yeniden tarıma kazandırdı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 30 milyon hektarlık alan (hedefin neredeyse üçte biri) başarılı bir şekilde yeşillendirildi.